Senda presidencial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2020 • 00:00

Hace más de 20 años, caminando por Nueva York con un director de márketing de Xerox rumbo a una conferencia de prensa, se me ocurrió elogiar el respeto de los estadounidenses por la senda peatonal, a la que él llamaba, simplemente, "the grid". En esa época, en la Argentina, cruzar la calle solía convertirse en una verdadera hazaña.

Este muchacho, de solo 28 años, que alquilaba un departamento en Manhattan, me respondió: "Bueno, esto no era así antes. Hasta que el nuevo jefe de la ciudad impuso una multa muy alta [no recuerdo el monto, pero, sí, era muy alta] para el automovilista que ocupe sin motivo la senda. Si reincide, la multa se duplica y se aplica una suspensión por seis meses. A la tercera vez, la multa es estratosférica y la suspensión, de por vida. No maneja más. Desde entonces, todos respetan la senda peatonal." Los detalles se me han borrado con el paso del tiempo, pero es lo de menos. Ese día aprendí que no hay ley que valga sin consecuencias ni sanciones.

Mucho tiempo después, veo que, en una de las democracias más antiguas del mundo, un presidente denuncia fraude porque no le gusta perder (no porque tenga pruebas), y de inmediato recuerdo aquella pequeña anécdota neoyorquina.

Conforme a los criterios de Más información

ADEMÁS