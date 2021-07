“Soy el amante de Internet de mi propia esposa, ¿debería decírselo?” leemos en la entrada de un foro en la plataforma Reddit! El sujeto en cuestión había creado una cuenta de correo falsa -con el nombre de un actor admirado por su esposa- y empezó a flirtear con ella. Hoy la tribulación amorosa no se expone en el consultorio sentimental de una revista sino en esta red social donde se comparten contenidos y se reciben comentarios.

“Me reí de mi novia mientras practicábamos sexo por su uso del Powerpoint. ¿Cómo reencauzo nuestra relación?” se pregunta otro sujeto en un foro llamado llamado AITA (Am I The Asshole, “¿seré yo el imbécil?”). La muchacha había preparado una proyección de fotos íntimas y su pareja se rió de la presentación y las transiciones entre foto y foto. AITA es el foro de las personas que en el campo de las relaciones pisaron una mina. Los que chocaron el Titanic porque no vieron el iceberg.

“¿Soy un imbécil porque quise darle una sorpresa a mi amigo y casarme en su misma fiesta de bodas?” “¿Soy una tonta por mentir que no puedo tener hijos?” Los sufrientes de AITA preguntan pero no quieren saber la respuesta. Lo hacen para que algún desconocido ponga una sobre sus hombros y les diga que no, que hicieron bien. Pero eso no va a suceder.

Y además:

Otros foros de Reddit! (o subreddits) de llaman TIFU (today i fucked up u “hoy la arruiné”, para decirlo suavemente) y relationships (“relaciones”). En estos foros descubrimos que el amor -ese malentendido entre dos personas- tiene infinitos matices y que en ellos la comedia y la tragedia son, a veces, la misma cosa.