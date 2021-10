Si cae el miedo, cae el simulacro

La desesperación por revertir el resultado de las primarias detonó en el Gobierno una serie de reacciones alocadas y contradictorias que reflejan sus tensiones internas. Las facciones del peronismo que hoy ocupan la Casa Rosada dependen una de otra para sobrevivir a la debacle, pero la primera que se considere salvada no dudará en desprenderse del abrazo agónico de las otras para empujarlas al vacío. El amor interesado que selló el matrimonio del supuesto progresismo K con la derecha peronista más rancia y con un albertismo nonato descansa sobre una base sólida de resentimiento y desprecio. Aun así, su suerte está entrelazada. Hoy el Gobierno es un animal de muchas cabezas que persiste en darles la espalda a los padecimientos de la sociedad. Perdido y sin rumbo, su única obsesión son las elecciones del 14 de noviembre.

Pero no solo las luchas internas por un poder que se escabulle conspiran contra ese objetivo. Quizá el mayor problema del Gobierno es que, por más maquillaje electoral que se aplique, siempre muestra su verdadero rostro. Las exhibiciones de clientelismo explícito a lo largo y ancho del país son un ejemplo. La cosmética oficial procura ocultar, sin éxito, aquello que aflora sin remedio con una contundencia irreprimible. La naturaleza se impone. No pueden evitarlo: muestran lo que son. Y a medida que se profundiza el desbande, cada vez con mayor transparencia. Ante una sociedad agotada, que tocó fondo, esto es letal para sus ambiciones.

La amenaza mafiosa de Aníbal Fernández a Nik se inscribe en esta secuencia. Frente una crítica del dibujante al descarado clientelismo oficial, el ministro de Seguridad le responde con un apriete de cuño fascista en el que deja entrever que sabe dónde están sus hijas. Con ese tuit, el ministro no solo vuelve a desplegar su proverbial intolerancia. Más grave aún, confirma que está dispuesto a ejercer su capacidad de daño desde la asimetría que confiere el poder del Estado. Nada nuevo, kirchnerismo en estado puro. ¿Acaso no es exactamente eso lo que han hecho los Kirchner desde que comenzaron sus andanzas en el sur? La capacidad de infligir un mal desde una posición dominante ha sido el arma más efectiva del matrimonio santacruceño para someter a propios y ajenos. En política, Cristina Kirchner no admite otro vínculo que la subordinación. Para obtenerla, ha sabido administrar el miedo que provoca su figura. Curtidos varones del conurbano y recios caudillos de provincia han acudido solícitos a comer de su mano. Lo mismo esa casta empresarial cuya prosperidad depende de los favores del poder. Y todos sin sonrojarse.

Aun en estos días de descomposición, ese miedo mantiene paralizados a muchos. Sin embargo, la reacción ante la inexcusable amenaza de Aníbal Fernández a Nik (que en cualquier democracia madura hubiera significado la renuncia inmediata) revela hasta qué punto está cambiando el humor social en el país. El apriete del ministro recibió condenas desde muy diversos ámbitos. Un síntoma de que el miedo que provocaban Cristina Kirchner y el kirchnerismo en general ya no es lo que era. Sobrevuela la sensación de que se ha visto suficiente. Ese fue el mensaje de las PASO. En un país castigado en sus reservas materiales y morales, priman el hartazgo y la indignación.

En los barrios donde se busca engañar a los pobres con la entrega de cocinas o bicicletas aflora una dignidad que reemplaza al miedo y la obediencia. “Si nos van a ayudar, que lo hagan de corazón y no por política”, decía por tele una mujer que había recibido una heladera para el comedor comunitario que llevaba en su casa junto con un cartelón del Frente de Todos que se rehusaba a desplegar. En insumisiones como la de esta mujer reside la esperanza de un país mejor. ¿Volverán las aspiraciones de estas personas a ser traicionadas por una elite corporativa que concibe al país como una fuente del propio beneficio?

El daño que ha provocado el kirchnerismo está a la vista y el poder se le escurre. Lo que no pierde son las mañas, que exacerba a medida que no se muestran eficaces para revertir el resultado electoral. Hoy parece atrapado en esta paradoja: cuanto más apela a gestos de peronismo explícito para salvarse, más votos pierde. La parábola de Aníbal Fernández (desde su llegada al Gobierno para rescatarlo del naufragio hasta su apriete a Nik) ilustra el punto.

Hoy las tropelías, la falta de principios y el cinismo están a la vista. El Gobierno expone a cielo abierto su verdadera naturaleza. Es una oportunidad. Ya casi no hace falta denunciar aquello que antes se intentaba ocultar bajo el manto del relato. Las denuncias, en todo caso, han de correr por carriles institucionales. Podría ser este un modo de evitar que el barro al que el kirchnerismo llevó siempre las diferencias políticas siga enlodando toda la cancha. Eso, además, le quitaría el enemigo con el cual confrontar. Sin la polarización, sin el recurso de la grieta, el kirchnerismo languidece. Se desnuda. Si cae el miedo, cae el simulacro. Romper con el miedo es atreverse a enfrentar la realidad.