12 de noviembre de 2020

En la actualidad, las mariposas suelen ser utilizadas como símbolo para ejemplificar la posibilidad de cambio y superación, una idea muy arraigada en el mundo del presente y que no va más allá de lo estrictamente terrenal. Pero esto no siempre fue así: en culturas milenarias, las mariposas también simbolizaban la corporización de las almas de los muertos. Estas comparaciones no son extrañas: en su ciclo de vida, puede encontrarse una analogía tanto con la transformación como con la resurrección. Desde el punto de vista de la ciencia, la presencia de mariposas es un indicador de la calidad del medio ambiente de un ecosistema. Quizás pueda pensarse como algo paradójico que un ser tan vulnerable y de vida tan efímera tenga una función tan importante, pero es una coincidencia insoslayable que nos recuerda el valor y la fragilidad del equilibrio de la vida.

