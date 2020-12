Sin Lennon

Edición fotográfica de Dante Cosenza Fuente: Reuters - Crédito: Carlo Allegri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2020 • 00:00

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Fue un martes, muy temprano. Me había levantado a las 5 para estar a las 6 en punto en el cuartel del Regimiento de Patricios, donde cumplía con el servicio militar. Caminé las seis cuadras hasta la parada del colectivo, que acababa de salir de la terminal y venía casi vacío. Solo dos personas, ese martes. Un señor con el diario y un conscripto somnoliento. Cuando me senté, mi vista advirtió el titular. Fue un gancho al mentón, de esos que te dejan en la lona sin remedio. John Lennon estaba muerto. Asesinado. Fue el martes siguiente al fatídico lunes 8 de diciembre de 1980. No había Internet en esa época, y me había acostado temprano. No olvidaré nunca el instante en que supe la noticia horrible, y, de cierta forma, todavía me cuesta creerlo. Cuarenta años después, en el Central Park, donde se esparcieron las cenizas del genial Beatle, anteayer se oían y se bailaban sus canciones, que nadie nunca podrá matar.

Conforme a los criterios de Más información