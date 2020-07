Sin nosotros

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2020 • 00:00

Está pasando algo raro con los animales, y en particular con las aves. Vengo observando el fenómeno desde hace varias semanas, pero, en cada caso, quise convencerme de que estaba confundido. "No puede ser", pensé. Hasta que, hace unos días, mi vista recayó en el nido que ratonas y golondrinas habitan, por turnos, en la galería de casa. Sumé dos más dos, y entendí que cada año nacen nuevas generaciones de pájaros.

¿Podía ser eso? Tal vez. El hecho es que cuando voy a tomar mis 15 minutos de sol (recuerden, hace falta luz ultravioleta para sintetizar vitamina D), las gallaretas ya no me rehuyen y se la pasan pastando las colas de zorro de la laguna, ahí, al alcance de la mano. Golondrinas y horneros se me acercan a distancias insólitas, y el domingo, mientras trabajaba en el jardín, se posó a mi lado un benteveo juvenil. Cada tanto, mientras picoteaba alrededor en busca de comida, me echaba un vistazo, y diría que le llamaba la atención mi presencia, pero, de miedo, ni pío. Dejé pasar el tiempo. Seguía ahí. Estiré el brazo. Miró mi mano a ver si había algo interesante, y siguió con lo suyo.

Me pregunto si estos volátiles acaso crecieron casi sin ver gente y por lo tanto no tienen razones para ser cautos. Es solo una teoría, pero como escena resulta escalofriante.

