De los lectores: cartas & mails

Antes y después

Un dirigente peronista sostuvo durante un reciente programa televisivo que el binomio Perón-Evita marcó un "antes" y un "después" en la historia argentina y que así será recordado, dado el apoyo y los beneficios que brindaron a la causa de los trabajadores remarcando lo excluyente de aquellas pautas temporales. Lo omitido por el opinante es que "antes" de la irrupción de la citada pareja -a raíz del golpe militar del 4 de junio 1943-, y durante muchos años, los precios de casi todas las mercaderías no habían sufrido variaciones y la palabra inflación era casi desconocida. Solo "después" de la pareja y hasta la fecha, aprendimos el significado de la palabra inflación, legado nada feliz.

Marcela V. Helman

Democracia

El futuro parece incierto y el presente es puro desánimo, pero si le damos una mirada al pasado, encontraremos las respuestas a tal situación. Este equipo se equivocó en muchas cosas, pero democráticamente. No cometamos el error de pensar que la dictadura disfrazada nos acercará al país que queremos.

Susana Mastronardi

Símbolos patrios

Soy argentino nativo, y me preocupa ver con qué desprecio se trata a los símbolos patrios, en particular la bandera, ya sea en edificios públicos o viviendas particulares. Banderas totalmente descoloridas o con jirones y que no se hace nada para reemplazarlas por nuevas. Por otra parte, la falta de patriotismo es grande: las banderas solo aparecen cuando se juega un importante partido de fútbol, luego desaparecen, y cuando llegan las fiestas patrias son escasas las que se ven. A esta situación hay que agregar que no se observa a funcionarios públicos llevar en su vestimenta un pin con la bandera, hecho que sí se observa en otros países. Todo esto es una situación lamentable dado que la educación al respecto es nula.

Horacio D. Garigliano

Libro de Cristina

Es un verdadero atropello cultural que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya presentado su polémico libro, lleno de inexactitudes, nada más y nada menos que en la Feria del Libro. Feria que hasta el jueves ha sido un orgullo nacional. La señora Kirchner jamás asistió a la Feria del Libro mientras fue presidenta. Además es curioso que se haya dignado a ir al predio de la Sociedad Rural Argentina, a la que ella y su difunto esposo habrían jurado no pisar jamás.

"¡Cosas veredes, Sancho, que non crederes!"

Denise N. Gallagher

La inmigración

Hace varias décadas miles de inmigrantes, en su mayoría españoles e italianos, hicieron de la Argentina un país pujante y con un enorme potencial. Entre tantas cosas que cada uno traía en su equipaje, todos coincidían en una: querían trabajar. La noticia de la gran inmigración de venezolanos que traen en sus valijas lo mismo que nuestros abuelos italianos y españoles, nos da esperanzas para la Argentina del futuro. Es de esperar que el gran país que están por construir nuestros hermanos venezolanos no vuelva a ser destruido por quienes nacieron aquí y en su equipaje solo cuentan con subsidios del Estado, los que sirven como eficaz antídoto para las ganas de trabajar.

José Luis Segade

Mastellone

He leído con suma atención el reportaje del 8 de mayo al actual presidente de Mastellone Hnos. SA, Carlos Agote, en el cual brinda un panorama de la actualidad de la industria láctea y de su evolución, y ofrece diversos apuntes sobre cuestiones societarias con su actual socio Arcor. Debo reconocer quizá con algo de nostalgia y pena el escaso reconocimiento que se otorga a la superlativa figura de Pascual Mastellone. Se refiere a la transformación de los últimos años y la forma (unipersonal) con que don Pascual manejaba la empresa y la existencia actual de un management profesionalizado (sic). Tuve el honor de ser asesor legal de la empresa durante 34 años y en algunas ocasiones, abogado personal de su presidente. No cabe duda de que tuve el privilegio de convivir y aprender de uno de los más importantes empresarios de la historia de la Argentina, y también compartir con personal idóneo y capacitado momentos difíciles y de grandes logros.

Vaya un recuerdo para don Pascual, quien con su genio trasciende los tiempos y a los managements de turno.

Jorge D. Heuck

Horas "pico"

Una avivada más y van? Los precios diferenciados de los peajes entre las horas "pico" y las "normales" se justifican en la búsqueda de descomprimir la afluencia vehicular durante las horas de mayor tránsito. Se cobra más en los horarios con mayor caudal y menos cuando el tráfico es más fluido. Y está bien que así sea, es la ley de la oferta y la demanda: si quiero pasar en el horario que quiere la mayoría, pues entonces deberé pagar más. Lo que está claro es que las horas "pico", y muy especialmente en la autopista Illia, se dan siempre en un único sentido: hacia la ciudad al comienzo de la jornada y en sentido contrario al final del día. Pero en las "autopistas que supimos conseguir", la tarifa de hora "pico" se cobra? ¡en ambos sentidos! Vale decir que hay horarios en los que uno paga una tarifa más alta para circular por una autopista casi vacía por el poco tránsito.

Es claro que la tarifa diferenciada es positiva y tiende a organizar y regular el caudal vehicular. Pero la tarifa diferencial cobrada en ambos sentidos durante el mismo horario es un abuso hacia el consumidor que carece de toda justificación, salvo el afán (nunca mejor utilizado el término) recaudatorio.

Francisco E. Cavallero

