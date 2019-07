De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019

Abramos los placares

Llegó nuevamente la ola de frío y en nuestro increíble país de riquezas naturales enormes, pero con el 30% de pobres desde hace años, el 70% restante, que tuvimos las posibilidades que nos permiten hoy no integrar tan injusta porción poblacional, debemos actuar con la conocida solidaridad argentina.

El mensaje es muy simple: abramos los placares, donemos lo que no usamos o usamos poco e incluso lo que usamos.

Los destinatarios están en todos lados y no hay mejor regalo que recibir una sonrisa, un muchas gracias o un "que Dios lo bendiga".

Guillermo Gonzalez Lima

DNI 7.787.624

Dólar ficticio

Sin entender mucho de economía, en septiembre de 2018 la devaluación nos dejó mal parados, en un descontrol de precios al que todavía no logramos sobrevivir. Golpeó nuestros bolsillos descontrolándolo todo.

Pero hoy, diez meses después, no sabemos para qué ese sacudón, ya que mantenemos un dólar ficticio que no acompaña a la inflación y que sabemos (por ser argentinos solamente) que en algún momento retoma su valor. Me pregunto si cuando vuelva a suceder, el Gobierno será un buen timonel que pueda llevarnos a puerto y no dejarnos a la deriva sin tener claro el valor de las cosas, como nos pasa hoy en día.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Viables, inviables

Respecto del texto "El acuerdo UE-Mercosur revive una vieja discusión: viables vs. inviables", de Francisco Olivera, del 3 de julio último, sugiero a los interesados discutir, respetando opiniones ajenas sin entrar en ofensas. Por favor, tengan en cuenta el marco global, definido por la mera evolución del tiempo, la tecnología, el cambio climático, el cambio de hábitos de consumidores y el desplazamiento de los centros de poder económico en el mundo, entre otros. En todo el mundo, y desde hace al menos dos décadas, estos factores son -y serán- posiblemente más determinantes de la "desaparición de ciertos sectores y la aparición de otros nuevos" que el potencial acuerdo UE-Mercosur, que encima nos brinda un considerable período de adaptación. Usemos nuestra escasa energía en consensuar cómo sacar más provecho a nivel país de esta herramienta. Aconsejo a los participantes de la mesa redonda recordar que lo perenne somos los humanos (como consumidores, trabajadores y contribuyentes a la vez) y que los "sectores" son solamente consecuencias pasajeras de la intersección de nuestras ambiciones y nuestras capacidades. Los humanos, en la medida que usemos nuestro talento, nuestra creatividad, nuestra garra y nuestras ganas de trabajar, podemos adaptarnos a -y sentirnos bien- en cualquier sector, sea existente o nuevo. Sobran ejemplos de esta evolución en el mundo. Solo busquemos la ruta más conveniente -que será larga- evitando las banquinas de las prebendas, por un lado, y los impuestos extorsivos, por el otro.

Erik Yardin Millord

DNI 93.194.658

Usurpación

Mi nombre es María, tengo 85 años, soy jubilada, viuda y tengo una única propiedad donde tengo mi negocio y un departamento dentro del mismo predio desde hace más de 30 años, y del cual dependo para vivir.

Mi esposo, hace unos años, le alquiló el departamento a una pareja, la cual al poco tiempo dejó de pagar el alquiler y como "comparten una misma puerta de entrada", nos iniciaron un primer juicio laboral (en 2011), que se resolvió con un acuerdo de mediación homologado en el Seclo. Les pagamos y les pedimos que se fueran, pero nunca lo hicieron, y en 2014 desconociendo el acuerdo, nos iniciaron un nuevo juicio laboral.

Mi esposo para ese momento ya se encontraba muy enfermo de mieloma múltiple y en 2016 falleció. Ante esta situación, esta gente usurpó el local y comenzó a explotarlo comercialmente.

Ya no tengo más recursos económicos para sustentarme, dependo de la ayuda de mi hijo, cuando en realidad tengo mi propia fuente de ingresos.

Poseo toda la documentación que acredita lo expuesto (escritura, acuerdo homologado de conciliación, cartas documento, denuncias, etcétera). Lo único que pido es recuperar lo que es mío por derecho. La Justicia brilla por su ausencia.

María Aurelia Perez

maperezzuazo@gmail.com

Viajar de pie

Viajar en colectivo se ha vuelto para los pasajeros una clase de acrobacia o práctica de surf. Sabemos lo complejo que resulta manejar en la ciudad de Buenos Aires, pero no es razón que habilite a ser objeto de maltrato. Así, quienes en su viaje no pueden sentarse, deben tratar de mantenerse en pie mientras son sacudidos ante las frenadas en seco, las curvas sinuosas y constantes rebajes de los conductores, a los que parece importarles poco las dificultades de los pasajeros más allá de la edad, discapacidad o limitaciones físicas.

Sería conveniente, para poder viajar, instruir a quienes tienen la responsabilidad de transportar personas y/o sancionar a quienes no cumplan con las normas y falten a las consideraciones de los pasajeros.

Adriana Di Paolo

DNI 6.221.705

Fe de vida

El miércoles pasado me sentí gratificada al leer una carta sobre la "aberración" de tener que ir hasta el banco todos los meses para demostrar que uno está vivo. No a todas las personas jubiladas que conozco les sucede, depende del banco. Algunos aceptan las compras con tarjeta de débito como prueba eficaz. Otros, es mi caso, si uso también su tarjeta de crédito solamente. Lo que es tema de la Anses son los "tótems" que no se instalan en todas las sucursales bancarias y tampoco se puede hacer el trámite (reconocimiento de huella) en otras que no sea la designada. O sea que ni frente a mi domicilio ni en cualquier parte del país puedo dar mi fe de vida, solo en la sucursal que, en mi caso, está a 15 cuadras. Es un trámite "absurdo" como dice la lectora. Reconozcamos que hubo abusos, pero debe ser mejorado.

Graciela Bracamonte

gracielabracamonte@gmail.com

