De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2019

La enmienda de 1994

Este año se cumplen 25 años de la enmienda de 1994 de la Constitución Nacional de 1853/60. Esta, según el doctor Bidart Campos, tenía contenidos pétreos que no se podían suprimir so pena de descalificar de inválida e inconstitucional una reforma que aspirara a hacerlo. Uno de esos contenidos era la forma republicana de gobierno, propia de una democracia "representativa, republicana, federal" (artículo 1). La enmienda de 1994 modificó sustancialmente la parte dogmática de la originaria. Transformó una Constitución republicana, presidencialista, liberal, alberdiana, en una socialdemócrata, o sea, socialista (según la cuarta acepción del diccionario de la RAE), "una democracia abierta, flexi-ble, participativa, dinámica y de audaz impronta participativa e igualitaria", según la caracteriza el profesor Gargarella. Con el Pacto de Olivos, entre radicales y peronistas (con menos de la mitad del padrón electoral), promovieron la reforma de 1994 sobre la base de 15 artículos que conformaban un "núcleo de coincidencias básicas" de voto imperativo para la Convención Constituyente que, con algunos otros artículos, transformó nuestra Carta Magna originaria. No hubo consulta popular. Tampoco el cumplimiento del compromiso de Menem y Alfonsín de que no se alteraría la parte dogmática, conteniendo declaraciones, derechos y garantías. En varios fallos referentes al cuestionamiento de la enmienda, la Corte Suprema no sostuvo que la reforma constitucional formara parte de las cuestiones políticas no judiciables (exentas de control judicial), avance sobre la jurisprudencia clásica en la materia, por lo que ha quedado abierta la vía tribunalicia para atacar en el futuro, por vía indirecta, la reforma de 1994. Claro está, cuando en la Argentina haya una Corte Suprema de Justicia con ministros incuestionables e independientes políticamente, lo que, salvo excepción, no sucede en la actualidad.

Alberto J. del Campo Wilson

DNI 10.133.913

Impunidad

La impunidad con la que el "intelectual K" Horacio González se refiere a los sangrientos 70 hiela la sangre. Lastima. Indigna. Cínicamente pide "valorar positivamente" a los asesinos que masacraron personas inocentes, a quienes sometieron sin piedad, secuestraron y atacaron. Hasta hoy no ha habido justicia que repare sus crímenes. Cuánta indignación y dolor da leer a estos personajes que finalmente resultan oscuros y que a esta altura de la historia -conociendo los efectos devastadores de esos 70 y 80- buscan considerar de esa manera al terrorismo. Mi padre, el ingeniero José María Paz, empresario, fue asesinado por Montoneros en 1974. Nunca hubo justicia. No hay memoria.

María Victoria Paz

DNI 11.239.189

Liderazgo educativo

Estoy en las antípodas de lo que Jaim Etcheverry opina sobre la problemática educativa. Errar en los diagnósticos, proponer soluciones viejas con herramientas oxidadas y no asumir la responsabilidad que le cabe a la Academia de Educación en la gravedad de lo que sucede demuestra lo que nos pasa como sociedad. Declamar sobre la cantidad de días de clases y el aumento de horas como primera solución demuestra que no reconoce que no es la cantidad de días de clases, sino lo que sucede en esos días de clases; declama la permanencia de los jóvenes en la secundaria, sin profundizar en la razón por la cual no tienen interés en quedarse en el aula. Continúa en la temática de la educación sexual y la nutricional, que ya están en agenda, y la pregunta obligada es por qué no llegan al niño en el aula. Sus modelos de evaluación masiva fueron tema de discusión en el siglo pasado en los congresos internacionales y su propuesta de examen para ingreso a las universidades no aparece en las investigaciones de mejora de la calidad de los expertos investigadores. En lo que llama "modernización de la carrera docente", es sintomático que refiere a reformas de orden burocrático que en nada modifican las pedagogías que se desarrollan en el aula. Hay dos temas que sobresalen: el modelo mental que se tiene de un niño/joven que aprende y la falta de escucha y atención de lo que sucede a "pie de aula" cuando se aprende. Urge salir de los vetustos escritorios, leer y comprender a los profesionales e investigadores de las neurociencia, ciencias del conocimiento y pedagogías que llevan a la comprensión, y sobre todo escuchar las "cien voces de los niños" y desarrollar sus únicos y poderosos talentos y habilidades mentales para cambiar la escuela y que esta logre la verdadera meta de la educación: que cada uno logre lo mejor de sí mismo y sea protagonista, sumando valor a la sociedad.

Elena Ortiz de Maschwitz

elenammaschwitz@gmail.com

Cruce a oscuras

En el partido de San Fernando hay una rotonda del camino Bancalari, en la calle Uruguay y la colectora de la ruta Panamericana, que desde hace varios años permanece a oscuras, a pesar que existen las correspondientes luminarias, que no funcionan nunca. Hace un mes se instaló un semáforo, lo cual constituye un verdadero peligro: detenerse durante la noche en esa intersección propicia los arrebatos. Evidentemente, el mantenimiento de los espacios comunes a los ciudadanos no guarda relación con los elevados impuestos que pagamos. Debe haber un responsable de esta insólita irregularidad que no cumple con su trabajo.

Marcelo O. Badaró

DNI 8.389.735

Remedios del IOMA

Quiero expresar mi angustia e impotencia por la falta de entrega, por parte del IOMA, de la medicación que puede salvar la vida de mi marido, que padece hepatitis C. Sus tres tratamientos no fueron efectivos, lo que trajo como consecuencia una cirrosis grado 5, y esta, a su vez, tumores hepáticos, hoy compensados con una quimioembolización. Su médico hepatólogo sugirió un cuarto tratamiento no convencional, y si bien fueron entregados parte de los medicamentos, falta justamente lo necesario para este último tratamiento. Obviamente es muy caro y esto provoca el retraso, por los trámites que hay que hacer. Siempre falta algo, y mientras tanto mi esposo sigue empeorando. Mi deseo es que IOMA pueda agilizar las cosas. Ojalá.

Alicia S. Fernández

ali53alpa7@hotmail.com

En la red

Facebook

Bolsonaro: "Decir que el Amazonas es el pulmón del mundo no tiene sentido"

"Quisiera saber si cada uno de los que critican su actuación están respetando el medio ambiente en su propio país" -Susana Pollicelli

"Y tiene razón. Menos del 30% del oxígeno del mundo tiene origen en los continentes, la mayor parte la producen los mares" -Mario Rosales

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS