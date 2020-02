De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de febrero de 2020

Gira presidencial

Profunda tristeza causa observar el papel de un presidente argentino con el pedido de apoyo financiero como único temario de sus visitas, amén de acreditarle a nuestro anterior mandatario todos los males que nos afligen. En definitiva, queriendo exportar el relato. El mundo sabe lo que era nuestro país, cuando imperando la moral y la cultura del trabajo, ofrecía pan, paz y progreso a millones de esperanzadas personas.Lo que todos esos países visitados aguardan es que las autoridades políticas de hoy encaren de una vez la postergada racionalización administrativa, que esas mismas naciones ya han realizado en el pasado.

Sigfrido José Moroder

DNI 4.172.885

"Le sienta bien"

El martes pasado nos hemos enfrentado a la crueldad y desmesura más auténtica del kirchnerismo. Sin moderación, sin matices, propios de su esencia. Me refiero a los comentarios del abogado Dalbón con respecto a la muerte del juez Bonadio. "La muerte le sienta bien". Nunca, jamás, alguien tan vinculado a un gobierno de turno expresó semejante barbaridad para referirse a un juez en gestión. Ningún representante del oficialismo, en ausencia del Presidente, salió a cuestionar semejantes declaraciones. Espero que a su regreso al país Alberto Fernández se expida al respecto. Pero tal vez cabe preguntarse quién gobierna: ¿Alberto o Cristina?

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Alfonsín, embajador

Es injusto criticar al doctor Ricardo Alfonsín por aceptar un cargo de la Nación a la cual representa con una embajada. El Estado no es de los partidos ni puede ser complicado en pasiones minúsculas. Ricardo Alfonsín aceptó representar al país porque tiene dignidad para hacerlo y merece nuestro apoyo y no la diatriba.

Gustavo Soler

Amparo Casasbellas Alconada

amparocasasbellasalconada@gmail.com

Llamativa homilía

El arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo no escatimó elogios a Juan Domingo Perón durante una misa que ofició en San Pedro el 31 de enero, que denominó "Misa de la reconciliación". Toda reconciliación presupone una enemistad, una desunión previa. ¿Recordará Sánchez Sorondo que fue precisamente Perón el innegable gestor de aquella desunión de la familia argentina? ¿Olvidó el arzobispo aquello de que "al enemigo ni justicia", el "cinco por uno" o el irrespetuoso "alpargatas sí, libros no", entre otras arengas que no incitaban precisamente a la concordia? ¿También olvidó que durante la gestión de su elogiado personaje irrumpió en la Argentina el casi desconocido vocablo "inflación", tras haber encontrado un país estable y con reservas económicas?

Seguramente el prelado supone que con el peronismo el país irá hacia adelante. Aquellos "enemigos" opinamos lo contrario, y seguiremos dudando del imperio de la justicia.

Osvaldo Manuel Helman

DNI 4.474.486

Medidas

Otro vuelco y van... ¿será tan difícil tomar medidas drásticas que eviten la reiteración de estos accidentes? ¿Dónde está la autoridad reguladora del transporte?

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

Trenes

Mientras en la ruta 2 ocurren frecuentemente accidentes de micros de pasajeros que dejan muertos y heridos, yace a su vera una hermosa vía férrea remozada últimamente, por la que corren escasos tres trenes diarios desde Buenos Aires hasta Mar del Plata. No se entiende el hecho de que no se aumente la frecuencia de este servicio, adecuando la cantidad de vagones al caudal de pasajeros, para que los que necesiten trasladarse desde y hacia La Feliz puedan optar por un viaje más cómodo y relajado, en un medio intrínsecamente más seguro que ese ómnibus cuyo destino está siempre en manos de la pericia y voluntad del chófer y de la situación meteorológica.

Américo Luis Dini

DNI 4.257.269

Ruidos de Carnaval

Si alguien llega a tener un problema con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mejor que sea en un área que cuente con una oficina de reclamos.

No es el caso de los ruidos y las molestias que ocasiona el corso de Carnaval para los vecinos. Estos no existen para las autoridades porteñas, por lo tanto, no aceptan reclamos sobre esta cuestión. Me derivaron a la fiscalía intervencional, a la cual, después de solicitarme mis datos de identificación, solicité que venga a mi casa a verificar el nivel del ruido existente. Ese pedido no fue registrado, no existía cuando llamé a pedir número de reclamo. No lo tomaron. Entonces... ¿cómo se protegen y defienden nuestros derechos? El GCBA no lo hace, cuando debería hacerlo.

Marta Garber

DNI 6.653.368

Una mujer rota

A raíz del fatídico desenlace del caso Fernando, me conmovió ver a su madre, una mujer devastada, rota. Justicia por Fernando.

María B. Burroni Zubeldia

DNI 1.836.728

Moneda dura

Les pido por favor a todos los periodistas, economistas, jueces, políticos y funcionarios que cuando tengan que expresar las cifras monetarias de deudas, compromisos, fallos, presupuestos y otros datos económicos referidos a la micro o macroeconomía del país lo realicen utilizando una moneda dura. Para el ciudadano de a pie, es muy difícil comparar esas cifras si los valores informados se expresan en una moneda que día tras día pierde su valor.

Gaspar I. Gazzola

DNI 11.775.909

