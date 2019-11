Solo una pregunta sesgada para Alberto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2019

Las viejas máximas, siempre efectistas, suelen tener eficacia mínima. Ya lo sabemos, no todo tiempo pasado fue mejor. Y los enunciados pueden confundirnos. Cambiemos no necesariamente implica que avanzamos (acaba de comprobarse). Todos puede ser sinónimo de pocos y antónimo de unidos (no es un augurio). Y consenso a veces termina significando imposición. Pura casuística política.

Comprarse consignas o pensar que el nombre determina a la cosa puede ser riesgoso. Como el apego a antiguos preceptos.

En Ideas en la ducha, Sebastián Campanario rescata el hallazgo de Karl Duncker, denominado "fijación funcional". Un sesgo mental por el cual con el paso de los años "el conocimiento y la experiencia van sustituyendo a la imaginación" y obturan "la capacidad de ver cosas distintas".

¿Podría ser una precoz manifestación de "fijación funcional" analizar, a fin de la segunda década del tercer milenio, cartoons de antes de la Segunda Guerra Mundial con categorías del setentismo del siglo XX? Es solo una pregunta, Alberto.

