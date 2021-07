Sombrilla climática

Hay imágenes que parecen no decir nada, que son anodinas o insignificantes. Hasta que le añadimos algo que los ojos no pueden ver. La temperatura, por ejemplo. En la foto, un trabajador hace reparaciones en el Museo del Prado, en Madrid, el martes último; ese día, el termómetro en la capital española llegó a los 36 grados. De allí la sombrilla un poco fuera de lugar que el ojo del fotógrafo captó con agudeza. Este verano boreal, el continente europeo está siendo golpeado por fenómenos de clima extremo, propios del lento, pero evidente proceso de cambio climático. Tanto, que las Naciones Unidas emitieron la semana pasada un alerta (https://news.un.org/es/story/2021/07/1494492) sobre la situación, que incluye no solo olas de calor, sino catastróficas inundaciones, como las que sufrió Alemania. “Necesitamos intensificar la acción climática”, sostiene la ONU, y la sombrilla le da la razón.

