Son socios, aunque lo une el espanto

Tarde o temprano, la mentira muestra su verdadero rostro. Y no es raro que esto suceda cuando decae su efectividad. En esa instancia crece la tragedia, impulsada por el desasosiego de quienes observan cómo, junto con la fuerza del engaño, se apaga también el poder que la máscara confiere . Si no fuera por el pobre lenguaje de los actores y por lo elemental de las pasiones en escena, lo que estamos viviendo en la Argentina de estos días podría haber provenido de la pluma de Shakespeare.

Como en toda tragedia que se precie, el primer acto de esta historia contenía la semilla de lo que vendría. Por eso, los hechos que se precipitaron tras la debacle electoral del oficialismo no deberían sorprender. El resultado de las PASO puso en llamas a Cristina Kirchner, que salió a hacer a cara descubierta lo que viene haciendo desde el comienzo de este gobierno: dictarle al Presidente lo que debe hacer. Nada cambió en la coalición peronista, salvo una cosa: lo que vemos ahora es una vicepresidenta desesperada ante la evidencia de que la impunidad que anhela, razón de ser de la obra, empieza a desvanecerse en el horizonte. El Presidente fue un rehén (voluntario) desde el principio. Dadas las humillaciones que ha sido capaz de absorber, parece poco probable que se atreva a abandonar esa condición. Todo indicaba, al cierre de esta nota, que habría un nuevo arreglo. Primer punto: este es, hasta aquí, el gobierno de Cristina. Ella lo creó, ella lo digita.

La Argentina se asoma al abismo, entonces, por la inercia que activó aquel “pecado original”, tal como lo llamamos en esta columna en diciembre de 2019. La hipocresía de ese pacto electoral que obtuvo el aval de las mayorías estaba a la vista. Una generosa cantidad de dichos de los tres firmantes, que nutren el archivo, la exponía. No se querían, por decir lo menos, pero pactaron y se declararon “mejores”. Semejante nivel de oportunismo y descaro denotaba que no pensaban en el país, sino en sus propias ambiciones y necesidades. ¿Ha cambiado esto acaso? No parece. Segunda observación: en esta riña de conventillo no hay víctimas. Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa son socios, aunque los une el espanto.

"La carta de Cristina parece dominada por dos impulsos contradictorios: intervenir el gobierno de Alberto Fernández y despegarse de él para lavar sus culpas"

La pulsión destructiva del oficialismo también quedó a la vista. La carta de Cristina Kirchner es el mejor ejemplo. Al no conocer la escucha y el diálogo, la vicepresidenta sigue apelando al relato mediante el monólogo ininterrumpido de los textos que publica en internet. Esta carta, que llegó después de las renuncias en masa de su tropa en el gabinete, parece dominada por dos impulsos contradictorios: intervenir abiertamente el gobierno de Alberto Fernández y despegarse de él para lavar sus culpas. Esto refleja la necesidad de Cristina de salir como sea de la posición de debilidad en la que quedó tras las elecciones del domingo. Sin embargo, cada golpe que le propina a su socio se lo autoinflige ella misma. Así agrava su situación y el daño sufrido, como pide la tragedia.

Si me preguntaran de qué va la obra, diría que es un ensayo sobre la cobardía. Nadie aquí es capaz de asumir responsabilidad alguna por las consecuencias de sus actos. El Presidente, en su mayor error, se dejó intervenir desde el principio, hasta volverse un recipiente vacío revestido por una retórica también hueca. La vicepresidenta admite ahora que el país va a la deriva, pero dice que ella no tiene nada que ver, aunque su búsqueda de impunidad implique la destrucción de las instituciones y su debilidad por la confrontación haya contribuido a licuar, de una elección a la otra, los votos que sumaba la supuesta moderación de sus socios. Massa, siempre a la pesca, se subió al tren con una sonrisa sin medir lo que su ambición le costaría al país. Algo parecido podría decirse del peronismo. A pesar de ser ninguneados por un liderazgo autoritario, a lo largo y ancho del país sus temerosos dirigentes volvieron a tomarse de la pollera de Cristina Kirchner para mantener o conquistar poder, que parece ser el único credo de los herederos de Perón.

Pero todo tiene un límite. Y ese límite lo puso la sociedad, agobiada, a través del voto. El resultado del domingo podría ser el principio del fin de una era oscura. Al menos dio por tierra con el mito de que el peronismo unido es invencible y relativizó la supuesta efectividad del clientelismo político y el voto cautivo, lo que acaso refleja un cambio cultural en ciernes. Cristina Kirchner canalizó su impotencia desquitándose contra su propia creación. Lo importante ahora es que el daño que el kirchnerismo se propinó a sí mismo a causa de la inmadurez emocional de sus dirigentes no derrame sobre las instituciones.

La oposición triunfante, en tanto, logró integrar su bienvenida diversidad. Allí también hay diferencias, pero se tramitan de otra forma. Hay un núcleo de coincidencias básicas, de presupuestos esenciales, alrededor del cual se organizan las distintas miradas. Otra señal de que estaríamos ante la posibilidad de un cambio estructural en el mapa político. Esta concepción plural es esencial para recuperar la democracia republicana y para no volver a caer de nuevo en errores que perpetúan la decadencia