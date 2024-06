Superávit fiscal con déficit político: el dilema de Milei

Escuchar

El déficit del gobierno en la administración de recursos amenaza con poner en crisis la estrategia para mejorar la representación de Javier Milei en el Congreso si La Libertad Avanza gana las elecciones de 2025 en la provincia de Buenos Aires. Dos escalas de una misma precariedad desnudada en el Ministerio de Capital Humano por el conflicto de los alimentos sin entregar y a punto de vencer. Pero que aludiría, además, a otra igual de inquietante: la concentración de cuatro ministerios en uno sin un eficaz sistema de control de gestión, asimila la reforma del Estado a un burdo amontonamiento por la urgencia de reducir gastos.

La combinación entre superávit fiscal y precariedad política resume el muestrario de dificultades que atraviesa transversalmente al Gobierno. Es lo que se trasluce por ahora del escándalo en la cartera que conduce Sandra Pettovello y que no parece haber detenido la renuncia de Pablo De la Torre. El exsecretario de Niñez es hermano de Joaquín De la Torre. El senador provincial electo por Juntos no formalizó todavía su ruptura con el bloque libertario que fundó con Florencia Arietto y Carlos Curestis. Tampoco lo hizo su aliado, Juan José “El turco” Esper a la bancada de diputados que lidera Nahuel Sotelo en la Legislatura bonaerense. Esper había comenzado a coordinar acciones con Pablo Walter para cubrir la logística electoral de la que carece La Libertad Avanza. Pero sobre todo para fidelizar el voto que Milei le arrebató al peronismo en la periferia del conurbano. Walter es el segundo de Juan Pablo Allan en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y el dirigente al que Patricia Bullrich confió la organización de su corriente en las elecciones de 2023. Allan fue su candidato a intendente en La Plata. En el Pro se sigue juzgando un error las PASO que Allan libró con Julio Garro y a la que se atribuye la derrota en ese municipio. Colaboradores de Bullrich expresaron en grupos de chat su aflicción por lo ocurrido con Pablo De la Torre. Algunos intentaron aprovechar esa experiencia para reflexionar sobre si no podrían tener la misma suerte. Sobre todo por la decisión de Bullrich de fracturar los bloques del Pro en la Legislatura. ¿Qué sucedería si Milei tuviese que elegir entre ella y alguien de su círculo en un caso parecido?

La tensión en Capital Humano dejó en suspenso por ahora la integración entre los equipos de Bullrich y Joaquín De la Torre, signados por la desconfianza de quienes compiten por ganar espacio cerca de Milei. Un lugar donde, no obstante, ninguno de ellos recibe permiso para actuar como miembro pleno. Lo que marca una diferencia significativa con la ascendente Leila Gianni, encargada de ratificar la denuncia penal de Pettovello contra Pablo De la Torre por supuestas contrataciones ilegales.

La subsecretaria Legal y Técnica supo sobrevivir a la renuncia de Maximiliano Keczeli, hasta hace poco su superior y estrecho colaborador de la ministra. Así y todo, Keczeli se las ingeniaría para seguir ejerciendo su influencia. En apariencias, gracias a Gianni. Particularmente en la Anses, donde Keczeli habría sido decisivo para que Pettovello designe a Mariano De los Heros. Mediante la resolución N°187, De los Heros incorporó el 17 de mayo a Yael Bustos al frente de la Dirección General de Operaciones. Y por la N°197 del día 24, a Javier Estrugo como director de Contrataciones. Los dos fueron funcionarios en la gestión de María Fernanda Raverta. Gianni los habría recomendado con De los Heros. Aunque tal vez sea más apropiado decir que lo hizo Keczeli. ¿O su cuñado, Lucas Nejamkis? La de Nejamkis es una cara conocida en los pasos que transitan los vínculos entre dirigentes políticos, jueces y espías. La denuncia de Gianni recayó en el juzgado federal N° 4 de Ariel Lijo. La funcionaria tuvo un duro cruce con Juan Grabois en Tribunales. “El león se comió al pingüino” fue la respuesta que les pareció escuchar de la funcionaria cuando Grabois la increpó por el destino de uno de sus tatuajes.

Una metáfora que resulta inverosímil a la luz de lo que seguramente haya sido nada más que una casualidad fortuita. La llegada de Bustos y Estrugo coincidió con la regularización de los servicios de limpieza y seguridad prestados a la Anses por dos empresas privadas que reclamaban pagos adeudados. De los Heros habría autorizado el desembolso de unos dos mil millones de pesos para cancelarlas. Seguramente una charlatanería descabellada. Igual que otra que circula por ese organismo: Sebastián Pareja entusiasmaría a dirigentes del Pro con ocupar posiciones en las delegaciones que la Anses tiene en el conurbano si se incorporan a La Libertad Avanza. A Pareja lo afecta el mismo síndrome que a Bullrich y De la Torre. Por eso se habría acercado a ellos. Aunque congeniaría mucho mejor con la ministra de Seguridad. Si fuese cierto, Facundo Etcheverry tendría la responsabilidad de hacer que todas esas piezas encajen en un único engranaje. Exprotegido de María Eugenia Vidal en el Pro, Etcheverry es el responsable de la red Buenos Aires de la Anses, la dependencia que coordina a todas las delegaciones en esa provincia. Es conveniente recordar a esta altura que la Anses administra los recursos de la seguridad social. El clima con Etcheverry tampoco sería el mejor entre los libertarios que, como el mercado de divisas, tiene en la Legislatura su versión original y una blue.

La denuncia de Pettovello dejó en un intervalo la competencia entre ambos por contribuir a la gobernabilidad de Axel Kicillof. Sobre todo por el rumor que vincula a Nahuel Sotelo y Agustín Romo con las supuestas contrataciones ilegales. Sotelo preside el bloque de La Libertad Avanza que también integra Romo. Un clima adverso a los acuerdos incomprensibles excepto para minorías intensas vinculadas a la política que conspiraría contra la creación de una sociedad anónima para prestar el servicio de emergencias médicas.

Ese proyecto enviado a la Legislatura por Kicillof tuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados por un solo voto. Pero parece difícil que tenga media sanción en la sesión que la Cámara de Diputados prevé para el 13 de junio. Incluso pese al presunto acuerdo alcanzado por el gobernador con Maximiliano Suescún. Igual que Franco Flexas de General Viamonte y Martín Randazzo de General Lamadrid, el intendente de Rauch se identifica con el Acuerdo Cívico y Social, un desprendimiento del bloque de la UCR que, igual que el Pro y la Coalición Cívica, se oponen a la creación de esa sociedad con participación mayoritaria del Estado. El déficit de la Provincia en 2023 fue de 627 mil millones de pesos. El equivalente a la masa salarial pagada en junio. Los activos del tesoro están estimados en 2,5 billones de pesos. La provincia tramita con el gobierno nacional la autorización para tomar deuda. Parece difícil que lo logre sin un ajuste sobre su gasto.

Aunque se embandera con Facundo Manes, el Acuerdo Cívico y Social responde al intendente de Tandil, Miguel Lunghi. El radicalismo bonaerense renueva autoridades en diciembre. El mandato de Manes como diputado nacional vence el año que viene. Lunghi es rival del senador nacional Maximiliano Abad, actual presidente del radicalismo bonaerense. Abad cumplió dos mandatos y no puede volver a ser electo. Lo más probable es que Lunghi y Abad acuerden una nueva conducción y el reparto de candidaturas. Según todos los radicales el problema es la propensión de Manes a pretender ser el primero de cualquier lista. Suescún se había expresado crítico de la creación de esa empresa y otra de similares características para crear un laboratorio. Luego de reunirse con Kicillof, Suescún habría recordado que Arturo Illia fomentó la fabricación de medicamentos nacionales antes que su gobierno fuese depuesto.

Los tropiezos del gobernador en la Legislatura comienzan a ser frecuentes. El rechazo de Sergio Berni a votar los pliegos de funcionarios judiciales acordados con la oposición, obligó a paralizar la sesión del Senado la semana pasada. Hasta ese momento, Berni había sido un aliado del gobernador en el recinto. Cristina le habría ordenado modificar ese comportamiento. Una forma indirecta de expresar su censura al respaldo de Verónica Magario al proyecto presidencial de Kicillof. Magario había convenido con la oposición el voto de unos 45 pliegos. No está claro si Cristina también le pidió a Berni que se dirija a la vicegobernadora como “señora Verónica Magario” y no como “presidente.” La fórmula que debe ser utilizada cuando tiene a su cargo la sesión. Entre los pliegos aprobados figura el de Adrián Mohamed Eslaiman como fiscal en el departamento judicial de Moreno. Adrián es uno de los hijos de Rubén Eslaiman.

A ese diputado provincial de Unión por la Patria y el exjefe de asesores de Sergio Massa, Raúl Pérez, se los sospecha de estar vinculados con Julio “Chocolate” Rigau, Claudio y Facundo Albini. Los tres son investigados por el supuesto financiamiento ilegal de la política bonaerense mediante fondos que la Legislatura imputa a la contratación de personal. Hilda Kogan habría hecho trascender su malestar por la llegada del pliego de Eslaiman al Senado. Las versiones más exageradas aseguran que Kogan habría amenazado con renunciar a su vocalía en la Corte si era aprobado. No hay nada por ahora que confirme este rumor. Lo más probable es que prime en Kogan el mismo sentido de la responsabilidad que en su colega Daniel Soria. No solo por haber aceptado a Luis Genoud el 1° de junio la renuncia a la Corte que tantas veces anunció. También por las llamativas, y reiteradas, ausencias a ese cuerpo de su presidente, Sergio Torres.

Lo que a nadie parece preocupar en el Poder Judicial ni en el Legislativo, es que el gobernador haya cumplido cuatro años sin firmar los decretos para designar a Ana Julia Biasotti y Francisco Pont Vergés como jueces en la Cámara de Casación Penal. Sus pliegos fueron aprobados por el Senado a mediados del 2019. Vidal se negó a firmar sus decretos ante el inminente fin de su mandato. Biasotti es defensora general interina en el ministerio Público Fiscal y Pont Vergés es el secretario de Política Criminal.