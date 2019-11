Tábula rasa

Edición fotográfica: Dante Cosenza Fuente: Reuters - Crédito: Shannon Stapleton

Nueva York.- En un alto en la Comic-Con de Nueva York de este año, esta mujer ha decidido abandonar ese mundo de fantasía para conectarse con el mundo real a través de su teléfono celular. Concentrada en la pantalla, no repara en el telón de fondo que constituye esa pared de un colorado furioso que conjuga a la perfección con el azul de su atuendo y sus llamativos tatuajes. Su disfraz corresponde a un personaje denominado The Tick, un ser que es una parodia surrealista de los superhéroes con una característica muy peculiar: The Tick carece de memoria sobre su vida previa a su transformación. Nada en su mente lo ancla a un pasado que le es desconocido. ¿Será por eso que ella lo ha elegido? Depende de cuán grato o ingrato sea lo vivido, quién no querría tener el mágico poder de seleccionar aquellos recuerdos que no deseamos y convertir cada tanto nuestras mentes en tábulas rasas sin nada que las atormente.