Talleyrand no fue a Chile

De la administración de Alberto Fernández se pueden decir muchas cosas, pero hay una que es indiscutible: su originalidad. Incomparable. Por origen, por ejercicio y por resultados. La pertenencia a una coalición panperonista, con el centro de gravedad del poder debajo del Presidente, terminó construyendo un artefacto indescriptible. Tan inasible como incomprensible en demasiadas áreas. Y en pocas más errático que en política exterior. Con embajadores políticos en pose de librepensadores, sin disciplina ni orden.

El vecindario es un caso. Dos de los países con más intereses compartidos y más disputas abiertas ofrecen paradigmáticos ejemplos contrapuestos. En Brasil, el optimista inveterado Daniel Scioli expone su capacidad de hacerse amigo hasta de los enemigos. En Chile, el locuaz Rafael Bielsa construye enemistades hasta con los que quieren ser amigos. Hombre de vasta cultura y nutridas lecturas, el representante en Santiago exhibe un déficit en la materia que lo ocupa. No parece haber leído a Talleyrand, uno de los padres de la diplomacia. Sobre todo cuando dijo que “los diplomáticos piensan dos veces lo que van a decir, solo para después no decir nada”. No estaría siendo el caso.