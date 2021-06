El príncipe Guillermo y Kate Middleton, participan, en el Palacio de Holyroodhouse, del Beating the Retreat, una ceremonia que data del siglo XVII en Inglaterra, cuando las tropas, luego de luchar, se retiraban del campo de batalla al son de los tambores. En la actualidad, incluye desfiles de bandas militares, fuegos artificiales y danzas. Como las de estas niñas, que bailan ante los duques de Cambridge. El movimiento de sus cuerpos y la expresividad de sus rostros contrastan con la postura tiesa de los duques y sus caras serias. Se percibe en sus semblantes el tedio de estar cumpliendo con una obligación que no les atrae demasiado, pero que no tienen más remedio que presenciar. En el instante en que fueron retratados, ni siquiera están haciendo el esfuerzo por disimular. Quien más, quien menos, todos estamos entrenados en el arte de la simulación. A veces falla, tanto a nobles como a plebeyos.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project