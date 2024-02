escuchar

Pocos días después de que Putin hiciese, con aire premonitorio, sugestivos comentarios sobre los cambios turbulentos que arreciarán en este tiempo y la imposibilidad de la vuelta a la normalidad, con guiños hacia el “radicalismo” y críticas al orden mundial –que incluye el derecho internacional que prohíbe y castiga los ataques contra la población civil en cualquier conflicto armado–, Hamas desató caos y muerte sobre territorio israelí, retrocediendo la civilización, de un golpe, varios casilleros en el tablero de la evolución humana.

Lo que distingue este conflicto del resto de los que pululan en el mundo (por ejemplo, en África) es que las facciones que se vanaglorian de ser terroristas aglutinan tras de sí simpatías oficiales de Estados que son potencias, con capacidad y voluntad destructiva. La dicotomía entre Oriente y Occidente vuelve a la palestra de la mano de payasos encorbatados que, con gesto adusto y pretensiones de superhombres, juegan sus fichas imaginarias en el mapamundi arrasando realidades de carne y hueso con sangre, sudor y lágrimas.

Lo cultural, étnico, racial, religioso, político, todas las variables que pueden ser usadas para distinguir conceptualmente a una persona de otra reaparecen, una vez más, como si nada hubiésemos aprendido de la historia. Y así como ayer se hablaba de las “potencias del Eje” hoy se baraja de nuevo el juego de alianzas, y Rusia, China, Irán y Palestina –y algunos más– quedan ligados, con mensajes ambiguos e intereses económicos y geopolíticos comunes, a organizaciones terroristas que les hacen el caldo gordo abriendo un segundo (¿tercero?, ¿cuarto?) frente, alternativo al europeo (¿y el asiático?), en un territorio emblemático para el cristianismo, el islamismo y el judaísmo.

Las cuestiones en juego son sumamente complejas. Los actores –y sus historias– conviven en un escenario donde se entrecruzan en forma complicada. En paralelo, los dilemas éticos se reproducen con la misma velocidad e intensidad con que, contra la ley, se superponen ataques terroristas, tomas de rehenes, escudos humanos, extorsiones y ejecuciones sumarias.

En ese contexto, encontramos combatientes sádicos que secuestran, torturan y ejecutan a sangre fría a civiles (incluidos mujeres y niños) por razones tácticas; fanáticos convencidos de que quizás hagan lo mismo en busca de un acto de justicia que equilibre su balanza personal, pero lo desconcertante es ver a hombres comunes y silvestres convertidos en asesinos seriales capaces de aberraciones que no solo nos hacen recordar el Holocausto, sino que también nos muestran que la bestialidad, si se activan las palancas precisas, está solo a unos metros de distancia.

¿Qué hacer cuando recelo y discriminación se combinan con absoluta falta de empatía y producen victimarios que causan víctimas, que con sentimientos viscerales se vuelven, a su vez, potenciales victimarios, en un círculo vicioso que hilvana a unos y otros en cadenas de violencia, odio y venganza que, si cada quien sigue su senda, solo alcanzarán a cruzarse en el futuro, por enésima vez, para volver a matarse en otra nueva ola de sangre, fuego y destrucción? La respuesta es doble: repudio y justicia.

Que hoy no tengamos que lidiar con terroristas –salvo los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, y el “expediente Nisman”, tres casos con víctimas, casualmente, que comparten el mismo signo religioso que los masacrados en Israel– no debe confundirnos con respecto al claro y necesario rechazo que debe inspirar el terrorismo, aunque aquí haya un grupo que vergonzosamente nos conecte, contra nuestra voluntad, con simbología, frases y poses que justifican –cuando no reivindican– los feroces crímenes que conmueven al mundo entero (sin olvidar que –fallo de Casación mediante– otros se encuentran bajo el radar judicial por estar envueltos en enigmáticos coqueteos que, prima facie, pueden leerse en clave de encubrimiento, casualmente también, de los actos terroristas locales antes citados).

Quienes apoyen esa posición, aunque lo hagan con eslóganes digeribles y ambigüedades calculadas, sépanlo, son sostenedores de hechos que, de conformidad con el Estatuto de Roma (ley Nº 25.390), pueden ser considerados, sin dudas, delitos de lesa humanidad (art. 7), e incluso también genocidio por las condiciones que reúnen (art. 6: la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso). Con eso, el anhelo de justicia que despierta lo ocurrido vuelve a ser protagonista, y la ley, que marca el pulso de lo correcto, se convierte en el único parámetro aceptable para tomar posición en este caso.