Theranos: ¿el crepúsculo de los gurúes?

“Nunca llego ni un minuto tarde. No muestro ninguna emoción. Todo tiene que ver con los negocios. No soy impulsiva. No vacilo.” Como todo sujeto que ha triunfado en Silicon Valley, la CEO Elizabeth Holmes tenía sus reglas. La fundadora de la empresa de análisis de sangre Theranos –en emprendimientos, siempre conviene tener un nombre griego– prometió cosas increíbles como un artefacto capaz de dar el diagnóstico completo de un ser humano a partir de una gota de sangre. La determinación a prueba de toda duda –unido a la creencia de que en Silicon Valley nada es imposible– la sostuvieron hasta que el lunes pasado un jurado la declaró culpable de cuatro delitos de fraude por proyectos que no existían.

“El caso de la fundadora de Theranos podría cambiar el estatus de culto que tienen algunos emprendedores tecnológicos a los que no se les cuestionan sus ambiciosos proyectos ni se les exige que rindan cuentas”, dice el periodista del New York Times David Streitfeld ¿Otro golpe a nuestras creencias? ¿Perderemos alguna vez la fe infinita en los Musk y los Bezos, esos personajes que dicen cosas como “seremos información recorriendo el mundo”. No creáis, os lo pido, en personas excesivamente enfáticas.

Algo más

Cuando a Holmes se le preguntaba acerca de los artefactos planeados por Theranos, ella respondía que eran “secretos industriales”. El verdadero secreto era la ausencia de resultados. Sus prototipos no servían. El engaño funcionó desde 2015; hoy circula por las cortes estadounidenses.