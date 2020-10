Tiempo, música y la plena extinción

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2020 • 00:05

Dice el poeta Czeslaw Milosz en el prólogo de Tiempo y música (Acantilado) que Jeanne Hersch (1910-2000) comparte con los teólogos (sin serlo, porque su campo de acción era la filosofía) su atención por la complejidad infita de nuestra condición de seres mortales. La constatación no podría ser más apropiada para un libro que se ocupa de la materia misma de la música, el tiempo, aquello que necesita de su extinción como condición de existencia. Nosotros también, como la música, estamos hechos de lo que pasa.

Es gracias a la música, propone Hersch, que "vivimos en el tiempo lo que en él no pasa y, en la eternidad, lo que permanece como histórico". ¿Será entonces que la música logra, si no vencer, trascender el tiempo? Hersch lo explica así: "El hombre, al estar en el tiempo, tiene necesidad del deseo y, por lo tanto, de la carencia, para no aburrirse. Y, sin embargo, sólo sueña con escapar de la carencia y alcanzar la plenitud definitiva. Hacer coincidir el deseo y la plenitud, en esto consistiría 'trascender'". Así la música: un deseo que no busca satisfacerse, una plenitud sin menoscabo.ß

