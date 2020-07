Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020

Edición fotográfica de Dante Cosenaza Fuente: LA NACION - Crédito: Fashionpps/ZUMA Wire/dpa

PARÍS, Francia.- Estoicamente, deja que quienes la rodean acomoden los volados de su atuendo. Mira al frente con un gesto casi pétreo que destaca aún más sus prominentes labios exacerbados con un fucsia estridente. Pareciera que no registrara que le están encima, desentendida del entorno y focalizada en lo que tiene por delante: una pasarela que deberá recorrer en un desfile para exhibir lo que se usará en la próxima temporada. Aquello de que "lo que es moda no incomoda" obviamente no se refleja en su rostro, por más que sea precisamente esa su tarea: demostrar que por más tensión que provoque verse bien la recompensa de la aprobación de los demás vale el sacrificio. El afán por tolerar las molestias de lo que se viste con tal de estar en boga no es una elección para ella, sino su trabajo. Y por eso con más razón se espera que transmita que gustosamente tolera los caprichos de estar al día. Aunque sea una tiranía.