Desde hace mucho los argentinos asistimos a un carnaval de corrupción en el poder. No es que me vaya a asombrar. El poder corrompe, lo sabemos por experiencia. Dele una pizca de poder a un canalla y tendrá un desastre en esa organización; una compañía, un consorcio, un club de fútbol, una ONG. Los decentes lograrán –más por convicción, que porque los ayude el sistema– a mantenerse firmes en su timón moral. Pero ni siquiera sabemos cuántos son.

En todo caso, figuramos en el puesto 78 del ránking de Transparencia Internacional. Nunca picamos en punta, y ahí seguimos, desde que tenemos memoria, corriéndonos la cola de la corrupción, sin salir del círculo vicioso. Permítanme, sin embargo, anotar algo al margen. La corrupción me preocupa como a todos. Está mal, para empezar, y cuesta vidas, de forma directa o indirecta. Siega futuros y esperanzas. Se nos va la vida asistiendo a este espectáculo desvergonzado. Pero hay algo que me preocupa todavía más: la falta de inteligencia. La pandemia ha puesto en evidencia que frente a un problema complejo al poder le faltan neuronas. Si me lo preguntan, para terminar con la corrupción habría que empezar por ahí. La corrupción es solo el resultado de la falta de inteligencia. Es pura torpeza.