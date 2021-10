Me alegró que el papa Francisco haya dicho que no se puede vivir de subsidios, que éstos debieran ser provisorios. Eso significa que, en la Argentina, ya hemos cumplido en exceso con el carácter temporario de esas ayudas, creo. Desde los viejos buenos tiempos de Juan XXIII, del papa Roncalli, que no me sentía tan de acuerdo con lo dicho por un pontífice posterior a él.

Por si fuera poco, Francisco habló de la “dignidad del trabajo” y también de la bondad del esfuerzo. Se refirió a sus antepasados piamonteses que se “arremangaron” para construir el futuro. No usó la palabra censurada por algunos políticos locales, el “mérito”, pero fue como si la hubiese pronunciado. ¡Cómo no iba a elogiar el trabajo, el esfuerzo y, en forma implícita, el mérito, quien rige una de las poquísimas instituciones meritocráticas con dos milenios de antigüedad! Francisco predicó lo que ahora piden todos, al unísono o en canon: trabajo digno, es decir, en blanco.

Para entender este giro social, baste pensar en las cualidades de distinto tipo de los antecesores de Bergoglio; entre ellos, el “papa de la sonrisa”, Juan Pablo I, cuyo pontificado sólo duró un mes. Esa brevedad fue la prueba de su santidad: demasiado bueno para este mundo.