Caos, traumas y millones: ¿qué se esconde tras los algoritmos?

Tyler Blevins no es conocido por su nombre, pero sí, acaso, por su pelo turquesa, su apodo (Ninja) y sus habilidades como videogamer. Es referente de una generación profesional (no es un teen, ya tiene 31 años), encabeza las listas de streamers más taquilleros (acumuló ganancias por más de 40 millones de dólares anuales), pero el sábado pasado fue noticia por una decisión repentina: colgó el headset. Durante una transmisión en vivo en Twitch, abruptamente, al finalizar una partida, se mostró agotado (“No doy más, necesito parar”) y borró sus cuentas y perfiles en varias redes. Las hipótesis se dispararon: ¿síndrome de burnout por las exigencias de la vida en pantalla o apenas un cambio de plataforma hacia otra más beneficiosa económicamente? O peor, ¿simple estrategia enigmática? Días atrás, su colega Imane “Pokimane” Anys, referente femenina de las streamers, también decidió discontinuar sus transmisiones vía Twitch: se ausentó durante un mes y volvió esta semana, con un video en YouTube, explicando que esa actividad no la “llenaba creativamente”.

"Son el eslabón más reciente de una legión de usuarios y creadores de contenido, envueltos en exigentes rutinas y tentadoras remuneraciones, regidas por el arbitrio de las plataformas y sus algoritmos"

Detrás del éxito, la tarea de quienes transmiten sus actividades full-time (¿full-life?) parece encerrar muchos conflictos y presiones menos visibles, pero tan cruentas o épicas como las coloridas batallas de juegos como Fortnite o League of Legends. Psicológicas y económicas. Son el eslabón más reciente de una legión de usuarios y creadores de contenido, envueltos en exigentes rutinas y tentadoras remuneraciones, regidas por el arbitrio de las plataformas y sus algoritmos.

El tema desvela a los analistas. Esta misma semana se lanzaron tres libros en los Estados Unidos que abordan el fenómeno desde diferentes perspectivas y permiten avanzar sobre esa actividad que combina destrezas lúdicas con desórdenes juveniles y comunicación a escala masiva.

"Google decidió automatizar la solución, debido al caudal de videos disponibles: los primeros algoritmos trataban de vincular las sugerencias por afinidades"

El periodista de negocios Mark Bergen (de Bloomberg) decidió rastrear los orígenes de YouTube, su recorrido hasta convertirse en la plataforma que patentó la identidad de los creadores de videos: del “Broadcast yourself” (“transmítete a ti mismo”) y el revolucionario contenido-generado-por-usuarios a la consagración de los youtubers. Su libro promete una mirada audaz: El caótico ascenso de YouTube a la dominación mundial. Esta misma semana, en un artículo en The Atlantic, Bergen rescataba los orígenes de esa red social antes de los algoritmos; la prehistoria, cuando un diminuto equipo de editores se encargaba de recomendar los mejores clips subidos por los usuarios. El detalle es interesante: “La plataforma no era un hit comercial todavía; recién en 2007 comenzó a vender avisos sistematizados con los creadores; la palabra influencer no existía, pero estaban obsesionados tratando de encontrar contenido en cualquier nicho imaginable”. Antes de las sugerencias automatizadas, un equipo editorial rastreaba blogs y diferentes perfiles para encontrar posibles hits: los llamaban coolhunters. El ascenso de Justin Bieber tuvo que ver con esa dinámica antes de ser contratado por un sello discográfico: su salud y su vida pública también están bajo alto estrés en estos días.

Like, Comment, Subscribe

Luego, detalla el libro, Google decidió automatizar la solución, debido al caudal de videos disponibles: los primeros algoritmos trataban de vincular las sugerencias por afinidades. Era el inicio de la recomendación, fenómeno que trasciende las redes y que hoy conecta a Netflix con TikTok.

Otro libro, del activista y autor de ficción Cory Doctorow, viene a sacudir el asunto. Con una perspectiva más justiciera, logra embanderar a la actual clase creativa bajo una doctrina más sorprendente: los creadores en general están mal compensados por su aporte en el entorno digital. Su manifiesto (escrito junto con Rebecca Giblin) se llama “El cuello de botella del capitalismo: cómo las grandes tecnológicas atraparon el trabajo creativo y cómo lo recuperaremos”. Doctorow es un férreo opositor a las leyes del copyright, que se remontan al siglo XVIII, en el entorno digital. Software cerrados y formatos restrictivos por “derechos de autor” en plataformas que administran el pago de manera arbitraria o discrecional, son formas insuficientes, sostiene, para compensar el valor de la actividad creativa. Hace fuerte hincapié en el desequilibrio de fuerzas y económico.

Chokepoint Capitalism: Cory Doctorow está en la antítesis de las leyes del copyright

El tema obsesionó también a Max Fisher, un entrenado periodista de The New York Times que cubrió conflictos bélicos y humanitarios, pero decidió sumergirse en las cuestiones más delicadas del uso y abuso de las redes. La máquina del caos: cómo las redes sociales reconectaron nuestras mentes y nuestro mundo comienza con una referencia a la película 2001 Odisea del espacio. Su foco, sin embargo, es cómo el propio funcionamiento de las redes contribuye y estimula sensaciones de miedo, de bronca. Más allá de odios y polarizaciones, las dinámicas profundas que envuelven los vínculos. Una dimensión psicológica, emocional, ética.

En The Chaos Machine se indaga cómo el propio funcionamiento de las redes contribuye y estimula sensaciones de miedo, de bronca.

Algo además une a estos libros simultáneos: coinciden en que lo caótico es un concepto clave para definir este proceso del que todos somos participantes, como usuarios y creadores, en las primeras dos décadas del siglo XXI.