Un adiós a Leopoldo Brizuela

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2019

El martes pasado me desperté y, al encender mi celular, encontré un Whatsapp enviado desde Roma por Sebastián Álvarez Murena, hijo de Sara Gallardo y Héctor A. Murena. Me informaba de la muerte de Leopoldo Brizuela, el multipremiado autor de Inglaterra. Una fábula, El deseo de la cautiva y Ensenada. Una memoria, entre otros libros. Desde hacía tiempo, Leopoldo se había ocupado, con su generosidad habitual, de poner en primer plano la obra de Sara Gallardo, a la que admiraba profundamente. Ese era el lazo entre él y los hijos de Sara.

No contesté de inmediato el Whatsapp. Cuando lo hice, alrededor de las 15.30 (en Roma, 20.30), envié un mensaje de voz a Sebastián en el que compartía su duelo. Un rato después, me respondió que me hablaba en un susurro porque caminaba por la calle rumbo al Circolo della Caccia, en el Palazzo Borghese, donde se había citado para comer con Alberto Manguel, el ensayista, novelista y exdirector de la Biblioteca Nacional. El azar o el destino nos unía a los tres más allá del espacio y del tiempo en un pesar común.

Manguel, durante su gestión en la Biblioteca le había encomendado a Leopoldo que rastreara las cartas, diarios, inéditos, fotografías y memorabilia de personalidades de la cultura argentina y lograra que sus herederos los donaran a la Biblioteca Nacional. Leopoldo aceptó feliz la misión: consiguió los archivos de Alberto Girri, de Oscar Hermes Villordo, de Olga Costa Viva y parte del de Alejandra Pizarnik, entre otros materiales.

Hace más de un año, me llamó para que fuera a ver su "tesoro" a la Biblioteca. Lo que había hecho con su equipo era admirable. Ya muy enfermo, según contó Daniel Gigena en la excelente necrológica del miércoles último, estaba detrás del acervo de Hebe Uhart. Manguel le brindó a Brizuela la oportunidad de sumarle otro sentido personal y, a la vez social, a sus últimos tres años de vida.

Cuando Leopoldo entró por primera vez (a mediados de la década de 1990) en mi oficina del Suplemento Cultura, que por ese entonces estaba a mi cargo, me cautivó por la simpatía, el sentido del humor y el tacto. Era muy gracioso y, en un primer momento, resultaba alegre, pero había una veta melancólica en su mirada y, también, pero era menos evidente, una carga oscura. Le gustaba el fado y eso ya quería decir mucho.

Leo tocaba el piano y cantaba. En uno de nuestros primeros encuentros, quizá influido por su inteligencia, su gracia y su amor por la música y la literatura, le dije que tenía cierto parecido con García Lorca. Él me respondió con una réplica cómica: "Yo me veo parecido a Pedrito Rico". En esos años, el popular cantante, bailarín y actor Pedrito Rico, "El Ángel de España", ya había muerto y era considerado un figura a la que se le podían aplicar las palabras kitsch y camp. Me reí mucho porque no podían ser más distintos como personas, y sin embargo.

En cierta ocasión, quedamos en encontrarnos para ir a ver una obra teatral. Pasó antes por mi casa, a la que no había ido nunca. Le ofrecí un té antes de salir. Fui a prepararlo y, cuando volví, lo sorprendí subido al brazo de un sofá, descalzo, inspeccionando el sector superior de una parte de mi biblioteca. Dijo: "Me gustan tus libros". Me había aprobado y pasamos a otro nivel de amistad.

En los libros de Leopoldo están la imaginación desbordada, el delirio y la crudeza de lo real, están también la oscuridad y el dolor que alimentaban algunas de sus reacciones en la vida real. Era muy cálido, muy solidario, pero de una susceptibilidad extrema. Quizá influía en él la historia de su padre riojano, hijo de un padre desconocido y de una madre mucama de ascendencia indígena. Se necesitaba entereza y voluntad para superar ese pasado familiar, asumir la homosexualidad y circular en otra clase. Por otra parte, esa entereza lo acercó a las víctimas de la dictadura y a los marginados, que se convirtieron en personajes de sus últimas novelas.

Ahora serán otros los que se encarguen de hacer su tarea en la Biblioteca. Lo primero es enriquecerla con los archivos del querido Leopoldo.