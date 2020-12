Un alarmante eclipse total

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2020 • 00:00

Me llamó la atención que muchas personas me dijeran que no habían podido ver el eclipse del lunes. Como planteo sonaba raro. Un eclipse es, en esencia, algo que se ve. Así que indagué un poco más: ¿qué quería decir que no habían podido verlo?

-Que miré el sol y estaba como siempre -me respondieron, palabras más, palabras menos.

La mañana del lunes fue complicada, y, a la una y monedas, estaba comiendo algo rápido en el jardín, para luego echarle un vistazo al eclipse y continuar con una tarde más o menos igual de atareada. Pero algo no estaba bien. De suyo, la luz de un mediodía diáfano de diciembre debería encandilarme por completo. No era el caso. Así que corrí a buscar los lentes especiales, y ahí estaba. El círculo solar iba ocultándose detrás de la Luna. Mis ojos no me engañaban. Si bien en esta parte del país no asistiríamos a la experiencia sobrecogedora e inolvidable de la totalidad, la luz en mi jardín había menguado de forma evidente.

En resumidas cuentas, el eclipse podía observarse alrededor. Era como si le hubieran bajado el volumen al mediodía. Eso sí, no ibas a advertir nada si mirabas el sol a simple vista. Oculistas y oftalmólogos, aguarden un instante. Ya sé. A eso iba. Nunca hay que mirar directamente al sol. Lo que me lleva a otro lugar, muy lejos de mi jardín.

Una de las materias que dicto en la universidad está calificada como cultural. Por lo tanto, inicio cada clase con una pregunta que no tiene que ver con la asignatura, sino con eso que estampillamos despreocupadamente como cultura general. Por ejemplo, qué es el sol.

Me guste o no, nunca, ni una vez, obtuve una respuesta siquiera remotamente adecuada. Tampoco, para el caso, supieron decirme qué era la mácula de la retina o a qué distancia está la Luna, para seguir con el eclipse (a 400 kilómetros, arriesgó alguien una vez; en serio). En cambio, en cierta ocasión, un alumno me planteó, indignado, que saber todas esas cosas no servía para nada. Excepto que te pases varios minutos mirando el sol, para tratar de advertir ese eclipse mediático, y te dañes para siempre la retina. Lo que, a su vez, me lleva a otro lugar.

Podemos debatir hasta mañana sobre la educación. El problema es que nos estamos quedando sin tiempo. Del mismo modo que con otros asuntos en los que varias generaciones de adultos fuimos demasiado irresponsables (como la ecología o la discriminación), se nos acabó el tiempo.

Ya no se trata de educación, sino de ignorancia. El día del eclipse me quedó más claro que nunca que no saber cosas puede dejarte ciego, puede matarte o puede arruinar tu carrera. No hay mucho margen para filosofar. Es supervivencia pura.

Cualquier forma de ignorancia es nociva, y por eso el que ha aprendido mucho solo sabe que sabe poco y nada. Es el motivo por el que nunca deja de aprender ni pierde la curiosidad y la capacidad de asombro.

Oirán decir que la educación es muy importante. Vaya novedad. Pero entre tanto, y por una constelación de motivos, la ignorancia ha ido ganando terreno. Hace unos 15 años, casi todos los alumnos sabían en qué año Colón había llegado a América. Ahora es al revés.

Desde luego, me podrán decir que esa fecha carece de importancia. ¡Es historia antigua, no seas pesado! Y es cierto, el dato, así, aislado, es irrelevante. La falla fatal de ese razonamiento es que la mente humana funciona como una red, como un tejido. Saber no es conocer datos, sino llegar a ver la compleja trama que esos datos construyen. Le hemos ido sacando puntos a esa trama, aquí y allá, convencidos de que aprender cosas es un lujo suntuario y elitista, y ahora nos quedan jirones cuyas lagunas se pueden llenar fácilmente con información suelta y desarticulada, mal cosida con unas puntadas de superstición, fake news y leyendas urbanas. Hay excepciones, lo sé bien. Pero el eclipse del lunes delató otro, más terrenal e inmediato, que debería alarmarnos.

