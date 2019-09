Un amor entre la pasión y las ideas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019

Lo que debe de haber sido ese flechazo. Era principios de 1944 y los aliados aún no habían desembarcado en Normandía. Ella tenía 21 años; desde los 14, estaba exiliada en París. Hija de un alto funcionario de la República española, el estallido de la guerra civil en su país la obligó a cruzar la frontera y comenzar una nueva vida que, desde el comienzo, significó también la adopción de otra lengua. La muchachita, nacida en La Coruña, quería ser actriz; serlo en tierra francesa suponía manejar con sutileza un idioma que se le negaba, un universo de acentos, giros y sonidos en el que no había lugar para las palabras que le nacían de adentro. Durante cuatro años, la empecinada refugiada trabajó, luchó, moldeó la lengua de su patria adoptiva hasta hacerla parte de su piel.

Cuando ambos se conocieron, ella estaba forjando el camino que la llevaría, muy pronto, a ser una de las grandes actrices de la escena francesa. Él tenía 30 años, era periodista, dramaturgo, escritor, ya había publicado una novela consagratoria y, por aquel tiempo, formaba parte de la Resistencia. El día en que se encontraron por primera vez, él había asistido al ensayo de una obra propia, en la que ella interpretaba un papel. Los ojos desmesurados de María Casares, la intensidad de sus gestos, el rostro severo y hermoso, la profundidad de la voz: cuál de esos rasgos habrá sido el primero en impactar en Albert Camus, el hombre que venía de escribir El extranjero, el director del periódico clandestino Combat, el lector de textos para la editorial Gallimard. También, el pied-noir nacido en un barrio pobre de Argelia, prematuramente huérfano de padre, hijo de madre de origen español.

Un día de marzo de 1944, en un rincón de la París ocupada, durante un ensayo de El malentendido, nacía un romance destinado a ser mítico. "Bellos, inteligentes e infelices", los describieron alguna vez. Salvo una breve interrupción al finalizar la Segunda Guerra -él estaba casado y su mujer regresaba de Argelia-, el vínculo entre María Casares y Albert Camus solo se interrumpió con la muerte de él, en 1960. Fue una relación en la que palabras, pasión e ideas se entrelazaban con naturalidad: así lo atestigua el epistolario que, hace dos años, publicó por primera vez Gallimard: 865 cartas escritas a lo largo de 15 años por dos enormes protagonistas de la cultura y el pensamiento del siglo pasado.

Recorro la muestra "Albert Camus, un extranjero en Buenos Aires", que se expone en la Biblioteca Nacional, y me asalta el recuerdo de ese vínculo; pienso en la subyugante personalidad de él, en el fascinante itinerario de ella. Hago arqueología: encuentro una entrevista realizada a María Casares a principios de los años 80, en la televisión española. Fuma mucho -pertenece a una generación y una época en las que esto era lo normal-, se ríe con frescura; en su mirada sigue refulgiendo un relámpago más bien salvaje. Pasaron cuatro décadas desde aquel ensayo de El malentendido; la Casares ya estuvo en la piel de Medea, Fedra, Madre Coraje, Lady Macbeth; integró la prestigiosa Comédie-Française, participó en la creación del Festival de Aviñón, fue dirigida por Robert Bresson, Jean Cocteau, Marcel Carné. En la entrevista habla de su libro de memorias Residente privilegiada, en el que recuerda el exilio en Francia. No es autocompasiva; dice que en su casa "había dolor, pero no amargura", y recuerda con placer los años de obcecado aprendizaje de una lengua nueva, y de incursión en la inquieta historia de su tiempo. "Siempre me gustó el combate. El desafío", comenta, y sonríe con la sonrisa de los que nunca dejan de dar batalla.

Le preguntan por Camus. No hay melancolía ni citas almibaradas. "Fue el encuentro. El gran encuentro", asegura, concisa. Habla de fraternidad, cordialidad, simpatía, compasión. Alude al amor de la mejor manera: "Con él aprendí que es posible no estar solo en el mundo".

