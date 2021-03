Un año de pandemia: el enemigo invisible

A un año exacto de la declaración de pandemia del virus SARS-Cov2 por la OMS, la doctora Zeynep Tufekci evocó, como muchos, algunas de sus primeras reacciones. Cientista social de la información, recordó el estupor y los temblores iniciales. En su caso, la guerra ante la desinformación no fue contra las redes sociales (su tema de estudio), ni contra algunas plataformas en particular (Twitter, Facebook, YouTube) sino que debió enfrentar a la propia comunidad científica y hasta la OMS, y dura hasta estos días. Ella hizo su tarea: buscó datos, reunió pruebas, sacó conclusiones. Así enarboló la causa del barbijo (desde The New York Times y The Atlantic) hasta convertirla en símbolo. Y ahora difunde activamente el foco en el contagio a través de aerosoles y la decisiva trascendencia sanitaria de la ventilación y los espacios abiertos. Y hasta la redefinición de “contacto estrecho”.

Ayer mismo compartía las conclusiones de la doctora Linsey Marr, ingeniera experta en trasmisiones de virus. Para ambas, en el combate contra un enemigo invisible, los negadores de la enfermedad son tan peligrosos como los encierros arbitrarios, y la desinformación anida tanto más entre colegas científicos que en el sentido común.