Un año en Zoom: intimidad y “multitasking”

El impacto de la pandemia en las comunicaciones nos legó, al menos, un largo año de experiencias en conversaciones remotas, especialmente a través de la omnipresente Zoom en las que bloopers y el mutismo involuntario se mezclan con el voyeurismo y acceso a espacios íntimos antes inaccesibles.

Esta misma semana, Mauricio Macri y Jack Dorsey quedaron unidos por curiosas situaciones domésticas aunque no banales. En un Zoom con líderes de su partido, el ex presidente fue expuesto de entrecasa, compartiendo la cama con su esposa Juliana Awada. Más formal, el CEO de Twitter -junto a Mark Zuckerberg (Facebook) y Sundar Pichai (YouTube, Google)- fue interrogado por el senado de los Estados Unidos por el rol de las plataformas digitales en la difusión de mensajes extremistas y de desinformación: respondió desde su cocina de su casa, con una prominente y cuidada barba bicolor, y un comentado fondo de cubiertos y utensilios de diseño. Varias veces le solicitaron responder por sí o por no, sin evasivas, y en las 5 horas que duró la interpelación mantuvo una intensa actividad en su propia red social, posteando y comentando. Con sarcasmo, una senadora elogió sus capacidades multitudes para responder, ironizar y twittear. El viernes, el propio Macri exteriorizó en su defensa la vida hogareña atravesada por obligaciones utilizando el mismo concepto: “soy multitasking”, dijo. Un resumen de la vida pública en pantalla, en el año del Covid-19.