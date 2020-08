Un final triste, solitario y absurdo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2020 • 00:05

Decía Pascal que "el corazón tiene razones que la razón no entiende". También la razón tiene razones que el corazón no entiende. Tampoco el sentido común. Como las razones de la burocracia. O las de los burócratas. Implacables ejecutores de letras muertas de textos sin contexto.

No hay razones para que los corazones puedan entender la muerte en soledad de Solange Musse. No las hay para que la aplicación literal de la norma impidiera a su padre ingresar a la provincia a despedirla. A esa misma provincia en la que se puede ir a bares y restaurantes o hacer deportes, pero a la que no se puede ir para despedir a una hija agonizante. Por razones sanitarias.

Cuánta razón tenía el poeta: "Hay golpes en la vida, tan fuertes. ¡Yo no sé! Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. ¡Yo no sé!!" El absurdo no tiene razones. Solo puede parir dolores, que "abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte". César Vallejo, Los heraldos negros. Manual imprescindible para burócratas