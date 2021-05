Un insecto que vale millones de dólares

Hay otros mundos, exóticos como lo podría ser un asteroide oculto en lo más profundo del universo. Mundos sofisticados, inalcanzables para nuestros sentidos, que no están a millones de kilómetros de distancia sino aquí nomás, junto a nosotros, practicando la alquimia de la vida sin que prácticamente nadie lo perciba.

Y ese es el prodigio de esta imagen: la cámara nos introduce allí donde nuestros ojos jamás hubieran podido acceder. La belleza, compleja y sutil a un tiempo, de las flores, esas hijas más bien tardías de la evolución vegetal. En plena primavera boreal, vemos la floración de una planta conocida como “oreja de cordero”. La delicada y acolchada sustancia de los pétalos, en diálogo con una abeja que –magia de las lentes– se nos vuelve súbitamente cercana.

Pero no solo es una cuestión de virtuosismo fotográfico. Hace unos días Gavin Newson, gobernador de California, propuso destinar un monto récord de 11 mil millones de dólares para iniciativas entre las que se cuenta la creación de un hábitat que proteja a las abejas californianas. A partir de ahora, la protagonista de esta imagen es también el centro de una apuesta económica más racional que poética. Newson sabe que el intercambio entre estos insectos y las flores –un diálogo tenue para el ojo avizor de la cámara, apenas un zumbido para quien recorra algún jardín– es una pieza minúscula pero también indispensable para toda la dinámica económica de su estado. No existe en ninguna parte del mundo proceso humano o tecnológico capaz de emular la polinización. Por eso el gobernador estadounidense, en sintonía con la ONU que el jueves pasado celebró el Día Mundial de las abejas, decidió apostar fuerte a las responsables no humanas de todo el trabajo que se edifica a partir de lo que ellas, sin saber, hacen posible.