Un “no más” dicho en silencio

Ghosting por borrarse, take away por comida para llevar: basta con que a un hábito se le encuentre una palabra en inglés para que se convierta en tendencia. La de hoy se llama quit quitting –algo así como “renuncia silenciosa”– y es la tendencia a no tomarse el trabajo demasiado en serio, a trabajar lo justo, a hacer lo mínimo para no ser despedidos.

Nadie rebaje esta renuncia a mera haraganería. Los que la practican son una fuerza laboral en rebeldía y le dan respuesta a la cultura del agotamiento por trabajo: ¿por qué hacer más de lo que se nos paga? La renuncia silenciosa es hija de estos tiempos y hermana de la suave depresión, el cansancio pertinaz y las pocas ganas de todo que tiñe a estos meses de pospandemia. Es la renuncia a ese trabajo a destajo y sin horario de cierre que algunas empresas llaman eufemísticamente “compromiso con la tarea”. El renunciante del silencio se niega a autoexplotarse y a ser explotado. Para él, el trabajo es una parte (menor) de su vida y no la vida misma.

Algo más...

La renuncia silenciosa es la actitud propia de la llamada generación Z. Esto es: las personas nacidas entre fines del siglo XX y comienzos del XXI. Desilusionada del progreso. En el trabajo, en lugar de decir “sí” a todo, prefiere poner límites y decir “no más”. ß