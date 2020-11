Un país dividido, una presidencia precaria, un futuro incierto

Fuente: LA NACION - Crédito: Javier Joaquín

Mañana habrá una nueva "marcha del millón" en la ciudad de Washington, esta vez protagonizada por simpatizantes de Trump que insisten en que las elecciones fueron fraudulentas y que, de avanzar las ofensiva judicial que su campaña desplegó en 6 estados, el 20 de enero Trump debería asumir su segundo mandato, como acaba de ratificar Mike Pompeo, secretario de Estado. A pesar de que los observadores internacionales invitados por su agencia insisten en que no se detectaron irregularidades (lo mismo afirmó la OEA, cuyo secretario general, Almagro, excanciller de Pepe Mujica, fue un inesperado e incondicional aliado de un Trump empecinado en mostrarse como víctima de una suerte de gigantesca conspiración perpetrada no solo por los grandes medios de comunicación y la comunidad de inteligencia, sino ahora también por grandes empresas farmacéuticas y de tecnología). A pesar, incluso, de que importantes figuras de su propio partido y líderes internacionales como Boris Johnson reconocen a Joe Biden como el legítimo ganador, Trump continúa con su postura negacionista y, de este modo, profundiza las hondas diferencias ya existentes, sembrando interrogantes inéditos para un sistema político que hasta no hace mucho era considerado un ejemplo para otras democracias en términos de la solidez de sus instituciones.

¿Hay alguna posibilidad concreta de que logre revertir esta situación? Graham Allison, profesor de la Kennedy School of Government de Harvard, cree que aunque acotada, la chance existe. Cita como referencia otra elección muy polémica ("contested election"), la de 1876 entre el demócrata Samuel Tilden y el republicano Rutherford Hayes. Allison había advertido respecto de esta eventual controversia el pasado 12 de julio en una columna publicada en The Atlantic. Fareed Zakaria, por su parte, explicitó el mecanismo constitucional detrás de esta maniobra el 24 de septiembre en The Washington Post. Entonces, aunque improbable, no es imposible que la combinación de la presión de grupos de simpatizantes, algunos muy fanáticos (como Qanon y Proud Boys), el papel de la Corte Suprema de Justicia y la renuencia del propio Trump a resignarse puedan al menos ahondar una crisis institucional sin precedente.

Parecería que Trump busca aprovechar el río revuelto para lanzar su carrera presidencial de 2024 y/o una señal de noticias propias, Trump TV. La historia parece jugarle en contra: en los últimos 90 años hubo apenas 3 presidentes, además de él, que tuvieron un único mandato: Herbert Hoover (1929-1933), Jimmy Carter (1977-1981) y George H.W. Bush (1989-1993). Ninguno tuvo un rol relevante en la política luego de dejar el poder. ¿Abandonará Trump en tiempo y forma la Casa Blanca? ¿Pueden producirse hechos de violencia, que por suerte por ahora se evitaron? ¿El vacío de poder derivado de estos conflictos poselectorales puede desencadenar una crisis de seguridad en un entorno global tan incierto y turbulento? No puede pasar desapercibido lo que ocurre en estas horas en Hong Kong. Y en Medio Oriente, como siempre, puede haber tensiones.

Es notable la dimensión y la densidad de la desconfianza existente entre las partes. Para muchos republicanos, los demócratas son un grupo de corruptos que perpetraron un fraude electoral escandaloso con la complicidad de grandes corporaciones e "intereses especiales", que se proponen reconstruir un orden globalista para, una vez más, hacerle pagar al estadounidense promedio por la paz y la bonanza económica que disfrutarán otros. Para los demócratas, Trump es un Nerón populista y autoritario que niega el cambio climático y la importancia del Covid-19, que estuvo a punto de destruir las instituciones democráticas y el ordenamiento internacional de posguerra y que será sometido a múltiples investigaciones judiciales por sus supuestos casos de corrupción antes y después de llegar a la presidencia. Ambos creen tener la razón y que la otra parte miente y engaña descaradamente. Si algo enseña la experiencia mexicana del siglo pasado es que una vez que se instala la sospecha de falta de transparencia en el proceso electoral, cuesta muchísimo esfuerzo y recursos revertir la situación.

La eventual presidencia de Biden nace debilitada no solamente por las potenciales dudas respecto de su legitimidad de origen. Hay serios interrogantes respecto de la edad, la capacidad cognitiva y la firmeza en el liderazgo del presidente electo

La eventual presidencia de Biden nace debilitada no solamente por las potenciales dudas respecto de su legitimidad de origen. Hay serios interrogantes respecto de la edad, la capacidad cognitiva y la firmeza en el liderazgo del presidente electo. Existe cierto consenso en el sentido de que, como enfatizó el propio George W. Bush en una sentida misiva, se trata de "un buen hombre". Pero tal vez su principal atributo en la primaria de su partido haya sido que era capaz de ganarle a Trump, cosa que resultó cierta. ¿Es el líder ideal considerando la complejidad de la agenda que enfrenta su país? A pesar de las buenas noticias relacionadas con las vacunas (y su impacto en el mercado bursátil), la pandemia sigue generando estragos no solo en términos sanitarios, sino sobre todo económicos, sociales y de seguridad ciudadana. Con al menos la mitad del Senado en manos de la oposición (falta resolver la crucial elección en Georgia del próximo 5 de enero), no le será fácil designar a parte de sus colaboradores más próximos (en EE.UU. tanto los ministros como los secretarios de Estado deben ser confirmados por ese cuerpo). Con un equipo seguramente incompleto, su administración tendrá limitaciones para desarrollar una agenda acorde con las expectativas generadas. En la Cámara baja continuará la mayoría demócrata, aunque con menos bancas que en la actualidad. Esto hace que muchos legisladores que pretendían ocupar cargos en el Poder Ejecutivo deban postergar sus ambiciones, lo que lleva a que numerosos veteranos de la administración Obama y algunos incluso de la era de Clinton se apresten a volver. Los sectores más radicalizados del partido están reaccionando negativamente a lo que consideran un perfil demasiado moderado y proestablishment del nuevo entorno presidencial. Hasta ahora los unía un objetivo común: vencer a Trump. Ahora comienza un camino más arduo, espinoso y desgastante.

Una polémica no menor se avecina en torno a la Corte Suprema, dominada por una sólida mayoría conservadora (6 a 3). Al margen de su potencial involucramiento en la cuestión electoral, tiene pendiente un fallo fundamental sobre el Afordable Care Act, la reforma al sistema de salud implementada hace una década, el principal legado de la administración Obama. Muchos demócratas consideran que Biden debe modificar de un plumazo el número de integrantes del cuerpo para contrarrestar lo que se percibe como una Corte retrógrada, que no expresa la pluralidad de voces y opiniones de una sociedad diversa y fragmentada. En caso de avanzar en ese sentido, la grieta con los segmentos más tradicionales de la sociedad norteamericana (que como quedó visible es más importante de lo que se pensaba) podría tornarse aún más peligrosa.

"Estamos otra vez en la cancha", les dijo Biden a varios líderes mundiales con los que conversó en las últimas horas. Puede que tenga voluntad y hasta necesidad de volver a involucrarse en asuntos internacionales, aunque el desarrollo del proceso electoral, el nuevo balance de poder interno y la enorme complejidad de la agenda doméstica no dejan en claro cuánto tiempo y esfuerzo podrá dedicarles, dada su avanzada edad. Una parte del mundo lleva 4 años extrañando el viejo liderazgo de EE.UU. Es probable que lo siga haciendo.

