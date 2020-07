Un pianista habla en primera persona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2020 • 20:55

Hay muchas razones para extrañar a Charles Rosen, muerto en 2012, aun cuando nos queden sus libros y sus grabaciones. Rosen fue pianista, pero además, y sin un orden de preeminencia, uno de los mayores ensayistas sobre música de la segunda mitad del siglo XX. Es más, escribió y pensó tan inteligentemente la música que, para quie lea entrelíneas, que algunas de sus conclusiones sobre ella repiran también en otras artes. Sus estudios sobre el estilo clásico y la forma sonata son definitivos, pero brilló igualmente en el registro más personal. Es lo que pasa en El piano: notas y vivencias (Alianza).

Todo es aquí personal, y, al mismo tiempo, no lo es. Escribe: "Según mi experiencia, los mejores pianistas, cuando no están en su mejor forma, no ofrecen una ejecución mediocre, sino que tienden a producir un desastre o una atrocidad". Pasa también en artes ajenas a la performance pública. En todo caso, la pregunta última es por qué algunos hombres deciden tocar el piano (en lugar del violín o el tocadiscos) y complicar su vida con ese elefante de madera.ß