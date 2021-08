Jules Renard cita en sus diarios a Marcel Schwob, que decía que una pluma rota te obliga a pensar antes de escribir. Leí sus diarios en mi adolescencia y esa frase me quedó grabada, como muchas otras; Renard era prolífico en epigramas.

La volví a recordar el otro día leyendo no recuerdo ahora si un chat de WhatsApp, un foro público o los comentarios sobre una noticia. En todo caso, caí en la cuenta de que no solo hemos construido una sociedad donde lo único que parece contar es la satisfacción inmediata, sino también una en la que emitimos lo primero que nos brota, sin filtro, como si esta clase de espontaneidad visceral, síntoma agudo de algún fervor o alguna bronca, tuvieran mérito por sí. Pero no. Si lo único que vamos a hacer es despotricar, sin sentarnos a meditar nuestras palabras, sin sopesar siquiera si no sería mejor el silencio que eso que vamos a propalar, entonces no, esa espontaneidad pueril, pero muchas veces hiriente, no solo no tiene ningún mérito, sino que puede ser devastadora. No es posible volver a las plumas estropeadas de Schwob y agradezco que la censura totalitaria encuentre cada día más difícil acallar nuestras voces. Pero, por favor, honremos este privilegio con lo que siempre reclamamos: un poco de madurez.