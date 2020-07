Un vacío que está bastante lleno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2020 • 00:30

El silencio no es meramente un fenómeno acústico. La palabra y lo que esa palabra nombra se desplazan a una suerte de metáfora, sin perder nunca su origen acústico. Una metáfora de aquello que es muy fuerte (de donde todo sale y adonde todo vuelve) y muy frágil (tan frágil que no lo encontramos sino roto). No se trata de que haya mucho "ruido" (y es cierto que lo hay): el silencio está amenazado también por enemigos que no son sonoros. Sin silencio no hay interioridad.

A esa misma conclusión pareció haber llegado el sacerdote y escritor Pablo d'Ors en Biografía del silencio, un libro de hace unos años que reeditó Galaxia Gutenberg. Uno pensaría que el silencio es de esas cosas que no tienen historia, pero el objeto aquí es su uso. Su acercamiento de cristianismo y zen podría merecer consideraciones, pero hay ideas que merecen atención: "El silencio es solo el marco o el contexto que posibilita todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Lo sorprendente es que no es nada, nada en absoluto: la vida misma que transcurre, nada en especial [...] Digo 'nada' pero bien podría decir 'todo'"