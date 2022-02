Una burbuja que se expande

“¿Alguien tiene una serie para recomendarme?”, claman las almas perdidas por Facebook o en Twitter, y el problema es que el tiempo no alcanza para que elegir entre tantas. Según FX Research -la oficina de este canal de TV que se ocupa de contar la cantidad de series estrenadas- en 2021 se estrenaron 559 series originales en los servicios de streaming y cable, y eso solo teniendo en cuenta las series de habla inglesa. De 2013 a 2018 el rodaje de nuevas series se disparó de 300 a más de 500. ¿Estamos ante una “burbuja del entretenimiento” que en algún momento puede llegar a explotar?

Por ahora parece que la burbuja no estallará y se seguirá inflando más todavía. Cada vez hay más canales de streaming, entre ellos Disney+, HBO Max, Star+ y Paramount Plus y hay una carrera armamentista entre ellos, en la que se apuestan miles de millones de dólares para ganarse las diez horas de atención de un espectador promedio. Mientras tanto, como en el amor, ponemos nuestro empeño en ser ser seducidos por una de estas historias. Y, si la magia no se presenta, nos vamos en busca de otra. Lástima que en estos tiempos inciertos llevamos en nuestras almas un agujero tan grande que ni 559 series llegarían a llenarlo.

Algo más...

El confinamiento de la pandemia llevó a millones de espectadores a rever series ya vistas como Seinfeld, Los Soprano o The Office. “Han sido años de ansiedad e incertidumbre y, en esos momentos, anhelamos la facilidad de procesamiento, una sensación de control y la calidez de la familiaridad” explica el periodista español Albert Sanchis.