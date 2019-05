Una campaña sin ideas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2019

Está por abrirse la temporada de promesas y en los comandos de los candidatos presidenciales se percibe una considerable sequía de ideas. Es lo que tiene hacer campaña en un país agobiado por las deudas, con la economía en recesión y la pobreza en alza: ofrecer milagros no es creíble y pedir más sacrificios puede ser suicida.

El fenómeno se agrava porque la pelea de fondo enfrenta -ya casi sin opción- al presidente que gestiona dificultosamente la crisis actual con la expresidenta que sentó las bases del descalabro. A Macri le fastidia que se compare su gobierno con el de Cristina Kirchner como si se tratara de dos procesos equivalentes, sin tener en cuenta la corrupción rampante de la anterior administración y el estado en que dejó variables centrales de la economía. Pero el fracaso hasta ahora de las recetas que aplicó para frenar la inflación y encaminar el país al desarrollo lo condenan a convertir la pelea por la reelección en un juego de espejos con su gran adversaria. Lo sugirió días atrás el propio Jaime Durán Barba, gurú electoral del macrismo, cuando dijo que Cambiemos gana claramente "en el concurso de los menos malos". La confesión sobrevuela el inconveniente que enfrentan tanto Macri como Cristina para explicarles a los argentinos qué piensan hacer a partir del 10 de diciembre en caso de triunfar.

El discurso del Presidente se resume en la expresión "este es el único camino", en referencia a la reducción del déficit y la contracción monetaria con la que busca iniciar un proceso virtuoso de baja de la inflación, promoción de las exportaciones y recuperación de la confianza internacional para promover la inversión. Pero ¿qué implica ese camino en caso de renovar el mandato? ¿Podrá realmente recuperar la confianza -por ende, el crédito a tasas razonables- sin hacer las reformas profundas que hagan sustentable un programa de este tipo? Un cambio importante en la legislación laboral y el achique del Estado son apenas dos de las medidas que los mercados esperan de Macri para tomarse en serio su discurso transformador. En el Gobierno admiten que un segundo mandato debería empezar con decisiones fuertes desde el primer minuto, en abierta oposición a la apuesta al gradualismo de finales de 2015.

El shock no es un insumo de campaña. Por eso, habrá que imaginar a los candidatos del oficialismo recostarse en la relativa comodidad de la grieta y en la alusión a los "cimientos" del desarrollo que, sostienen, se construyeron en el actual mandato. Cristina tampoco tiene fácil la conexión con los votantes. Tiene a mano el recurso fácil de señalar una realidad socioeconómica ingrata de la que se declara en absoluto inocente. Pero ¿hasta qué punto puede revelar sus intenciones en caso de volver al sillón presidencial?

Su meta es no moverse demasiado de los eslóganes genéricos, del estilo "terminar con el ajuste". El problema es que la exposición de una campaña la obliga a mucho más. La sola aparición de su best seller Sinceramente dinamitó los planes de quienes a su lado juran que se ha transformado en una líder moderada y sin rencores. La última página del libro señala: "Se requiere algo más profundo y rotundo: un nuevo y verdadero contrato social con derechos pero también con obligaciones, cuantificables, verificables y sobre todo exigibles y cumplibles. Un contrato que abarque no solo lo económico y social, sino también lo político e institucional". ¿Les contará a los argentinos algo más sobre qué significa esto? En principio, el párrafo alienta a quienes a su alrededor promueven una nueva Constitución, de reminiscencias chavistas, con la abolición del Poder Judicial, la nacionalización de la banca y un control férreo del ejercicio del periodismo. ¿A quién hay que creerle? ¿A los emisarios que envía a Estados Unidos a prometer que no piensa en un default o los militantes que salen a la calle en su nombre y piden no pagar la deuda?

No cabe esperar que la campaña aclare las cosas. Al votante se lo alienta a votar con las tripas y no con la razón. Un consuelo, al menos: en algo entramos en la normalidad de este mundo enrarecido.