“Cuando las calamidades caen sobre un Estado, se olvidan los dioses y nadie se preocupa de honrarlos”, decía Eurípides, que era un poeta trágico. Cuando una calamidad acontece, el manual de supervivencia y el instinto más elemental aconsejan huir a toda velocidad en sentido contrario. Conviene, eso sí, cuidarse muy bien de una paradoja: los seres humanos a veces escapamos atolondradamente de una catástrofe y nos caemos por accidente en un abismo . Después de una larga hegemonía cultural y política del peronismo, combinada con una debacle económica y social sin precedentes, algunos conceptos dignos quedaron manchados a la luz de la opinión pública: el fracaso se hizo en nombre del Estado, el progresismo, la inclusión, los derechos humanos y la justicia social. Y es por eso que el monumental voto castigo lo encarna principalmente quien, en una osada dinámica especular, repudia sin pudores todas y cada una de esas ideas. Que el kirchnerismo gastó y mancilló para protegerse, y que por lo tanto dejó asociadas a la pobreza, la derrota, la injusticia, la violencia, las prebendas, la marginalidad y la humillación de todas las clases sociales, principalmente de las bajas o caídas, que ayer bendijeron en parte a Javier Milei. ¿Fue un voto ideológico? Sí y no. Muchas veces las facciones tienen un pequeño cerebro ideológico y un enorme cuerpo amorfo y apolítico, que sufraga por simpatía personal, por descarte, por hartazgo o bajo emoción violenta. Era muy probable, sin embargo, que la crisis descomunal que protagonizaba orgullosamente el peronismo tuviera, con la fuerza del péndulo, una furiosa respuesta antitética. Así lo vio también Patricia Bullrich, que leyó mejor la realidad que Horacio Rodríguez Larreta. Una noche, hace dos años, cuando quedó marginada del armado electoral del Pro, me dijo, dolida: “Ellos tienen todo el aparato, como tenía Antonio Cafiero en el PJ, y yo no tengo nada, pero voy a hacer la Gran Menem. Voy a ir pueblo por pueblo, y a todos los programas de radio y televisión, y les voy a ganar”. Cuando le pregunté por qué lo haría con un discurso de centroderecha, me respondió: “Es tan fuerte el peronismo que cuando se asienta en un lugar lo ocupa todo. Si querés hacer política tenés que ubicarte en otro, no podés disputarle poder desde ese mismo sitio. En los años 90, el peronismo se sentó en la centroderecha y la política únicamente se podía hacer desde la centroizquierda, y ahora con los Kirchner pasa lo mismo, pero al revés”. Su percepción salvó esta vez a Juntos por el Cambio de una derrota absoluta, puesto que fue el dique de contención del campo republicano y acertó al pensar que las truchas no se pescaban en el centro sino en el borde. Su malogrado rival, en cambio, se equivocó en toda la línea: se dedicó a coleccionar figuras de la corporación política como si ellas significaran mucho para ciudadanos hartos de la política, y a dar señales constantes y prematuras de concesiones hacia el “peronismo bueno” y los “estatistas de bajas calorías”, en un momento en que cualquier pacto sonaba a contubernio, a gatopardismo y a massismo republicano. ¿Cuántos votos le hizo perder el alcalde a la coalición opositora, cuántas sospechas tendió sobre ella? También es interesante revisar el clisé según el cual la interna fue inconveniente. No cabe la menor duda de que si sus referentes no hubieran estado ensimismados en esa batalla se habrían concentrado mejor en la disputa general. Pero es un hecho que la unidad de entonces solo se podría haber consagrado bajo los apotegmas larretistas, puesto que Horacio se presentaba como el candidato natural y tenía a su favor el respaldo del gobierno de la Ciudad, las encuestas pagas y una billetera generosa para salir de shopping. Si los llamados halcones hubieran rehuido el debate interno y hubiesen renunciado a discutir de frente la nueva dirección del proyecto opositor –tal como le pedía el “círculo rojo”- es dable pensar que Juntos por el Cambio habría llegado al domingo con ese mensaje chirle y a contrapelo de las metamorfosis profundas que anhelaban los votantes de a pie, y que por lo tanto esa escudería habría perdido por un margen mucho mayor. Quizá habría obtenido incluso una cifra irremontable. Otro clisé del análisis político consiste en obviar el hecho inevitable de este tiempo: Milei es producto de sí mismo, pero fundamentalmente de una parte de la sociedad que decidió elegirlo desde hace rato como garrote. La manera eficaz de lidiar con este cisne negro que ya dividía a la oposición debió ser la primera preocupación de los estrategas del frente republicano. Ignorar su pregnancia y buscar otros nichos electorales de espaldas al emergente, como si Milei realmente no existiera, fue un suicido político. Hubo dirigentes que querían parecerse menos a Milei y más a Massa, en momentos en que el histriónico odiador de Keynes iba en ascenso y el devaluado ministro de la superinflación iba en caída libre.

Tal como indica el politólogo José Nathanson sería, no obstante, un grave error pensar todos estos cambios ideológicos del electorado como un “giro conservador” o una “derechización” de la Argentina. “Frente a esta nueva realidad social, tanto el peronismo como esa sensibilidad difusa que llamamos ‘progresismo’ tienen poco que decir, y entonces fracasan –apunta-. La idea de que las elecciones se ganan aumentando las jubilaciones o subiendo el piso del impuesto a las ganancias se demostró falsa: hay una parte del drama que no se resuelve con más gasto, que no entra en el IFE, la suma fija o el ‘plan platita’. ¿Qué tiene el peronismo para ofrecerles a estas nuevas realidades? Su clásico discurso protector, su visión del Estado como igualador social y su apelación a la acción colectiva de sindicatos o movimientos sociales tiene poco que ver con las vidas sufridas, atomizadas y entrecortadas de cada vez más personas, para quienes el liberalismo es menos una ideología que una realidad que emerge a partir de la posición que ocupan en la economía –concluye el director de ‘Le Monde Diplomatique’-. Si el clásico discurso popular del peronismo puede sonar pasado de moda, el discurso progresista aparece directamente hueco. O peor aún: como una excusa para encubrir los privilegios”.

Si Patricia le hizo la Gran Menem a Horacio, no es menos cierto que Milei le hizo la Gran Menem a todo Juntos por el Cambio. No solo capitalizó, como se venía viendo, el descontento desde una posición de outsider, sino que cosechó el “voto de último momento”, aquel que se decidió en las vísperas o directamente en el cuarto oscuro. El sábado por la mañana, en los dos campamentos del republicanismo circulaban sondeos preocupantes: tanto los últimos deslizamientos del dólar blue como los homicidios en ocasión de robo que ocurrieron en el conurbano bonaerense sacudían a los indecisos y movían el amperímetro a favor del anarcocapitalista. Indignados frente a la negligencia del oficialismo en materia económica, pero sobre todo impactados por esos crímenes buscaron el elemento más contundente contra el sistema que protegía a los inútiles y a los criminales: Milei le ganó la partida a Bullrich; los demás la miraron desde afuera. Es curioso también el voto sorpresa de muchas provincias donde La Libertad Avanza venía siendo irrelevante, y donde de pronto arrasó: sociedades que primero aseguraron el statu quo en casa –votaron “casta” y colocaron a la dirigencia tradicional en los cargos ejecutivos locales- y luego, ya con las espaldas cubiertas, jugaron a la ruleta con el voto nacional. ¿Tendrá consistencia ese “voto de casino” cuando se juegue de verdad el poder y el destino del país? O dicho de manera más amplia: ¿este voto negativo se transformará finalmente en positivo a la hora señalada? Quién sabe. Lo real es que el grito de Milei y el triunfo de Bullrich sucedieron al final de una campaña insólita, donde el ministro de Economía de un país frágil y devastado prometía para mañana lo que no había sabido hacer ayer ni podía hacer hoy mismo con todas las herramientas en su mano. Las fotos producidas por su comando de campaña, que era el mismo Ministerio, fueron las siguientes: dos millones de nuevos pobres bajo su gestión, aumentos de tarifas de hasta el 400%, un dólar a 600 pesos, expectativa de una inflación inminente de por lo menos 8% mensual, una caída de la construcción y la industria, y hasta una reprimenda de la Iglesia de Bergoglio por la alarmante licuación del poder adquisitivo. A esto se podrían agregar muchos factores de incidencia social, y también algunas picardías de fullero, como engordar a Milei para dividir a la oposición. El problema es que el libertario, como un pacman, comenzó a deglutirse a los republicanos y terminó zampándose a los votantes potenciales de Massa. Los alquimistas nunca aprenden la lección del doctor Frankenstein. El resultado de todo eso fue la peor elección histórica del peronismo y la certeza general de que, a partir de ahora, mes a mes la situación económica irá de mal en peor. Además de votar bajo el imperio de la ira, ¿se votará en octubre bajo la sensación del miedo? Protestar airadamente contra toda la clase política es una prerrogativa de los que manifiestan rabia, nunca de los que tienen verdadero pánico. Cuando las calamidades caen sobre un Estado, se olvidan los dioses y nadie se preocupa por honrarlos. Pero los dioses de la democracia, la consistencia económica y la gobernabilidad regresan cuando quienes quemaron un par de graneros ven que el incendio se propagó a todo el bosque y amenaza con arrasar sus propias casas. Es entonces cuando, como también escribía Eurípides, puede imponerse el viejo axioma: “No sucede lo esperado, es lo inesperado lo que acontece”.