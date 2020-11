Una novela sobre la peor de las pesadillas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2020 • 19:39

Leïla Slimani nació en 1981 en Rabat, Marruecos. A los 18 años se instaló en París, donde vive actualmente. Es escritora, periodista, mujer de formación musulmana y mirada, podría decirse, universal. En 2017 publicó una crónica periodística, Sexe et mensonges: la vie sexuelle au Maroc (Sexo y mentiras: la vida sexual en Marruecos). Allí aborda los entresijos de una sociedad con la que mantiene lazos afectivos y culturales, donde sus libros -primer paradoja- encuentran excelente eco, y a la cual -segunda paradoja- conoce mejor que muchos de sus colegas occidentales, sin que eso signifique comprenderla totalmente.

En su libro Slimani hace hablar a las mujeres marroquíes. Las invita a hablar de sexo. Y desmonta infinidad de velos, exhibe contradicciones, revela un malestar mucho más complejo de lo que a simple vista se podría imaginar.

Un año antes de Sexe et mensonges..., la autora había ganado el Goncourt con una obra de ficción, la novela Chanson douce (Canción suave). En este libro, el vehículo de una verdad incómoda son las palabras delicadas y la precisión suavemente feroz de Slimani. El gran tema es ese otro costado de la sexualidad que es la maternidad: sus abismos y glorias, su esencia de puro cuerpo, pura necesidad, pura y arrolladora contingencia. Chanson douce habla de madres, de mujeres, de poder. Es feroz porque apunta a la peor de las pesadillas, a una zona de miedo animal, al fantasma al que ninguna mujer que integre las filas de una categoría difícil, las "madres que trabajan", quiere mirar de frente aunque sepa que ahí está, incrustado y lacerante, en el fondo de su ser. Chanson douce es deslumbrante de un modo terrorífico y algo malévolo. Es ficción, pero se basa en un hecho real, un crimen espantoso. El que, en 2012, sacudió Nueva York cuando una niñera asesinó al bebé y la niña pequeña que tenía a su cuidado. El año pasado se estrenó en Francia una película basada en la novela de Slimani, donde la actriz Karin Viarda le pone rostro a la tormentosa oscuridad de Louise, la niñera de la ficción.

"Agradezco haber leído este libro ahora, cuando mi hijo ya cumplió doce años", confesé no tan en broma hace unos días. Slimani sabe de lo que habla. Y sabe contarlo.

Louise, figura central de su novela, es una mujer de aspecto impecable cuyo edificio psíquico se erige sobre cimientos de arena. Myriam y Paul, los jóvenes padres que la contratan, están tan ciegos a esa fragilidad como podría estarlo cualquiera. Ellos viven en el centro de París; Louise, a varias estaciones de tren y de subte. Paul es productor de música; Myriam, abogada. Ambos pasan sus días entre libros, discos, padres con casa en el campo, vacaciones en Grecia, pequeñas compras en las atiborradas y coquetas calles parisinas. Louise viene de perderlo casi todo; sobrevive en un árido monoambiente al que llegan papeles con informes de deudas cuya terminología apenas puede interpretar. Es lo suficientemente pobre como para tomar un trabajo que, en la París actual, solo recae en inmigrantes de color. Las pinceladas de Slimani son discretas pero filosas.

Chanson douce podría haber sido una suerte de cuento gótico, una visita a la casa del ogro en clave contemporánea. Pero no. Es un relato sobre la tragedia de la carencia material y sobre la aún más lesiva inanición simbólica. Louise no tiene nada, ni siquiera el recuerdo de alguna vez haberse conmovido por algo así como una canción. Solo sabe cumplir con su trabajo. Cuidar niños. Niños de otras mujeres, con las que inevitablemente (¿de qué otro modo podría ser?) se sumerge en una pulseada de poder ambivalente, sorda, interminable.

Abismo de clases, maternidades asfixiantes, un modo de vida en el que no hay tiempo para nada que no sea producir y encontrar atajos, cuidado de niños incluido. Chanson douce es demoledora. Y Louise no es el único monstruo que la habita.

