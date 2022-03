Una sola bandera, equidad, educación

Una sola bandera

24 de marzo. Memoria, justicia, culpables, inocentes, marchas, verdad y relato, banderas… muchas y variadas. ¿No sería mejor que en esas marchas se llevara una sola bandera? ¡Nuestra bandera! Para simbolizar el rechazo y el malestar ante las segmentaciones.

Teresa Vírgala de Arijón

DNI 4.449.246

Equidad

Así como el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, tiene responsabilidad sobre el control de los precios de las empresas privadas, sería muy conveniente crear un cargo de igual jerarquía para analizar y controlar el irreductible gasto público. Sería toda una señal de equidad en el tratamiento de lo privado y lo estatal.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Educación

¿Qué se puede pretender del sistema educativo de un país en el que un spot televisivo del Ministerio de Educación de la Nación, faltándoles el respeto a todas las academias de la letra española del mundo, que condenan esta práctica por innecesaria y redundante, reitera, en unos pocos segundos, cuatro veces “chicos y chicas” y “maestros y maestras”?

Miguel Budich

mabudich@gmail.com

Plataforma

Las “Recomendaciones para periodistas” publicadas por el gobierno nacional para el tratamiento del tema Malvinas tienen varios errores. El más grave es el del punto 5, que expresa que la extensión de la plataforma continental argentina adoptada por consenso por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas (CLPC) incluye los puntos que se refieren a la demarcación proveniente de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, cuando la misma CLPC expresó que su reglamento no le permitía examinar presentaciones sobre territorios sujetos a controversia. No se entiende el sentido de introducir en documentos oficiales falsedades fáciles de contradecir y que lo único que hacen es debilitar nuestro justo reclamo fundado en derecho.

Juan Ángel Peña

penapirovano5@gmail.com

Polonia

En su nota del 24 del actual, Nicolás Cassese dice: “... hasta la crisis ucraniana Polonia mantenía una línea dura con los inmigrantes”. No lo veo así. La economía local mejoró ostensiblemente en la década 2010/2020, por lo que profesionales y técnicos polacos que habían emigrado exitosamente decidieron volver a vivir en su país, donde también se radicaron miles de ucranianos y bielorrusos con sus familias, disidentes políticos o procurando una mejor vida, dedicados en su mayoría al área de la construcción. Distinta es la situación de aquellas personas que exigen ser admitidas sin gestionar su visa, como las que en 2021 pretendieron introducirse por la fuerza desde Bielorrusia.

Nelson Pearson

DNI 4.303.919

Mafia de taxis

Cada vez que llego al Aeroparque me encuentro con el mismo bochornoso espectáculo: injustificadas e interminables colas de cansados pasajeros esperando inexistentes taxis, dado que una pequeña mafia enquistada en el lugar digita qué taxis pueden recoger pasajeros (los que les pagan una comisión) y quienes no. Estos últimos se ven impedidos de trabajar por imaginables y violentos métodos. Hay en el aeropuerto nutridas cantidades de policías aeroportuarios, y todo esto sucede ostensiblemente, ante la vista de todos y la pasividad de las autoridades. Difícilmente se pueda dar una imagen más lamentable a los turistas extranjeros que nos visitan, siendo estos los blancos principales de todo tipo de abusos, el menor de ellos es que les cobren varias veces la tarifa.

El gobierno nacional nos anuncia ahora un “guerra” contra la inflación. ¿No podría, por favor, por lo menos intentar una minibatalla contra esto? Si ni siquiera consiguen poner coto a una pandilla de vivillos, ¿qué credibilidad puede tener ante la opinión pública que puedan hacer frente a grupos más fuertes? En su página la Policía de Seguridad Aeroportuaria nos dice: “Resguardamos y garantizamos la seguridad interior en el ámbito jurisdiccional aeroportuario”.

¡Ojalá fuese así! No parece...

Luis De Stefano

DNI 10.133.872

Billetes de poco valor

Con sorpresa e indignación leo en las noticias que hay bancos que cobran un 5% del depósito que los clientes realicen con billetes de baja denominación, es decir los de $100 y los de $200. Justamente los problemas que sufren los clientes en general, como profesionales o pymes, es que cuando queremos retirar dinero de las ventanillas nos niegan pagar con billetes de alta denominación, debiendo soportar que nos entreguen bloques de billetes de $100, arguyendo que los de más alto valor se utilizan para los cajeros automáticos y que el Banco Central no les entrega billetes de $1000 o $500 y se meten en nuestra administración, aconsejándonos que hagamos transferencias, retiremos hasta $30.000 de los cajeros automáticos, emitamos cheques, etc. Este tema es rebatible en cada caso, pero no vale la pena perder el tiempo explicándolo. Creo que hay dos problemas, el primero es que, como de costumbre, en este gobierno desprecian a sus empleadores (votantes) con explicaciones banales y contradictorias, es decir, el banco puede llenarme de “ladrillos” con total impunidad, pero si lo hago yo me cobra un 5% por “las molestias y costos que le ocasiono”. El problema principal radica en saber por qué el Gobierno sigue imprimiendo a mansalva billetes de baja denominación sabiendo que imprimir $1000 cuesta nueve veces menos que hacerlo con billetes de $100, más el costo de su traslado, espacio, custodia, etc.

La explicación sería ociosa, sabiendo el origen, las capacidades y costumbres del partido gobernante.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

En la Red Facebook

“Merecemos el Nobel de Economía”: por qué Maduro celebra su batalla contra la inflación (y cómo se compara con la Argentina)

“Entonces ¿por qué tus compatriotas se vienen a la Argentina?”- Liliana Guglielmi

“Pero sí. ¡Si son campeones en inflación!”- Mario Humberto

“Claro, con 6 millones de expatriados, cualquiera puede”- Víctor Arancibia Burr