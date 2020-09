Una trampa rápida y fácil

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 00:00

No recuerdo cuándo empezó. No era así en mi infancia. Pero un día se puso a circular esta idea tóxica, y poco a poco se fue apoderando de casi todo. La idea de que rápido y fácil es mejor. No, no estoy predicando contra el café instantáneo o la caja de cambios automática, sino contra esta combinación nefasta: rápido y fácil. Juntos son más destructivos que la dinamita. Cuando, además, se pretende, como es usual estos días, que uno puede aprender algo de forma rápida y fácil, mete miedo.

Creo que nos encandilamos con las herramientas, que creamos desde la Edad de Piedra para simplificar y apresurar ciertas tareas. Intenten quitar un tornillo usando una moneda. Luego prueben con un destornillador, y van a entender a qué me refiero. En algún momento, sin embargo, este concepto, que tiene sentido con clavos y tornillos, empezó a infiltrarse en todo lo demás. En la comida, en los jardines, en las relaciones humanas, en la educación, en la creación. Hay personas que creen que un árbol es como una lamparita. Que pueden trasplantarlo sin más, en cualquier momento y a cualquier edad. He visto ejemplares hermosos languidecer y morir a causa de esta horrible simplificación. ¿Pero acaso no se puede trasplantar un árbol añoso? Sí, pero no es ni rápido ni fácil, y se necesitan años de práctica y conocimiento a montones.

Estos días, un poco por curiosidad y otro poco para salir de un brete, aprendí a hacer queso. Es una forma de decir. Salió un queso fresco, sin curar y sin estacionar. ¿Estuvo bueno? Mucho mejor de lo que me esperaba, considerando que no disponía de leche con un mayor tenor graso. Así y todo, de un litro obtuve una pieza de 150 gramos.

Fue bastante fácil, aunque es menester prestarle mucha atención a los detalles. O sea, no tan fácil. La preparación lleva poco tiempo, pero hay que dejarlo escurrir al menos 24 horas para sacar un queso novel y caserito, pero decente. Curarlo ya es otra historia. Estacionarlo lleva meses, y debido a mi bromatología minuciosa, todavía no me atrevo a tanto. Tengo que aprender.

¿Qué es el amor sino una anagnórisis y, luego, una milagrosa función del tiempo? Por desgracia, a causa de la fórmula tóxica, confundimos el chispazo inicial, que deslumbra y embriaga, con la amistad más íntima que habremos de tener en esta vida. Que más íntima se vuelve con el paso de los años y de las décadas, y que a veces se plasma en obras inmortales. Nos emborrachamos con la pasión, que es rápida y que es fácil, con el relámpago, que es veloz y sencillo, sin darnos cuenta de que el amor es arduo y es lento. Es siembra. Hay que capear tormentas espantosas, seguidas de días de cosecha gloriosos. Es esfuerzo y sacrificio para dejar de ser solo uno y ser dos, para ser familia. Para tener testigos de nuestra vida, parafraseando al gran Carlos Fuentes.

Me asusta un poco cuánto ha calado en nuestra cultura esta adicción a la velocidad y el facilismo. En alguna red social alguien proponía un método simple y rápido para cultivar ajos en casa. Si hay algo que no es rápido es el ajo. Brotes, tal vez. ¿Pero ajos? ¿En serio? En otro lado me prometían un estado físico envidiable en solo tres meses. Es público y notorio que un buen estado físico requiere tiempo, dedicación y, sobre todo, disciplina.

Ahora bien, lo extravagante es que cuando hacemos que todo sea fácil y rápido, nos privamos de disfrutar de lo único que nos ha sido dado escasamente: el tiempo. Nos sobra inteligencia y somos muy industriosos. Vivimos en un hermoso planeta; todavía hermoso, quiero decir. Experimentamos tantas emociones que hemos creado un diccionario entero para ellas; se llama arte. Lo único que no tenemos a manos llenas es tiempo. Y en lugar de disfrutarlo de a sorbos, morosamente, como un vino excepcional, lo apuramos de un trago. Prueben los frutos del esfuerzo, que son los más dulces, y bébanse el tiempo sin prisa. Porque de eso solo hay una copa.

