Voces para seguir escuchando

En noviembre de 2016, cuando nos llegó la noticia de la muerte de Leonard Cohen , lo primero que hice fue escuchar una de sus canciones. Y luego otra. Y otra. Manejé hasta el trabajo escuchándolo. Volví a escucharlo luego, al regresar. Pensé que, si algo como el alma realmente existe, y si existe también un trayecto hacia algún otro lugar, el viaje de Cohen habrá sido plácido, suave y amorosamente acompasado por su propia música. La música que durante días sonó, y se elevó y lo saludó desde miles y miles de espacios, en todo el planeta.

Tuve una sensación similar la semana pasada, cuando irrumpió la noticia de la muerte de Rosario Bléfari . Me impactó por lo abrupto, lo inesperado, lo fuera de tiempo. Conocí, aquí y allá, a personas que la adoraban. Sabía de su talento y de su trayectoria en la música, aunque para mí, hasta el otro lunes, solo era la actriz de Silvia Prieto o Los dueños : una presencia magnética, delicada, que, me contaban, resplandecía en recitales a los que yo nunca había ido.

Ay, el karma de cada tanto pertenecer al club de los que llegan tarde. Busqué en Deezer su nombre. Me sumergí en las canciones de Sector apagado , uno de sus últimos álbumes. Era la voz de aquella Silvia Prieto que, en la película de Rejtman, enumeraba los cafés y cafés con leche que había vendido en su trabajo de camarera, pero ahora transmutada en torrente musical. Una voz luminosa, fresca como ese agua que salta, destella, vuelve a caer y sigue fluyendo. Canciones que acarician de lejos. "Ya puedo recorrer toda la ciudad/ y volver a ver el teatro y el bar", canta en "Costa brava", y aunque se refiere a otra cosa y la canción fue escrita mucho antes del encierro pandémico , escucharla me alegra el corazón, me alivia, me hace confiar en que, más temprano que tarde, también podré decir que la ciudad nuevamente es territorio por recorrer y que otra vez podremos ir al teatro y al bar.

Las coincidencias a veces no son más que cohesión generacional . Bléfari les habla a todos, pero -me atrevo a decir- mucho más a los que forjamos parte de lo que somos durante los años 90. Entonces ahí estaba yo, descubriendo lo que me había perdido al no haber transitado las rutas de bandas como Suárez o Sué Mon Mont, cuando suena un mensaje de WhatsApp. Una amiga me escribe: "¿Viste que Rosario Bléfari poquitos días antes de morirse se gastó parte de los ahorros que le quedaban en plantas y las plantó en la casa de su papá? La amé". Cómo no amarla. Cómo no entender el dolor desmesurado de quienes la conocieron. La voz quebrada de Vivi Tella s en La la las , programa que conduce Carolina Muzi en Radio Provincia, y que dedicó su última emisión a recordar la trayectoria de Bléfari, un fértil camino de actuaciones, música, docencia, escritura.

Hablemos de generaciones. En un encuentro organizado hace unos años en el Cceba, Rosario compartió una mesa con Fito Páez y Horacio González, en la que se los invitaba a hablar de "lo inconcluso". Ella habló de eso, pero en medio de su exposición -luminosa, cálida, diletante- mencionó las cajas y cajas donde, por años, acumuló volantes de recitales y los programas de la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín y la Cinemateca Hebraica. Ciertos recitales y ciertos ciclos de cine: la educación sentimental (sí, sentimental, con todo lo que implica, saberes incluidos) de tantos, pero tantos de nosotros.

Sigo escuchando canciones de Bléfari. Me pongo al día. Pienso, como pensé cuando nos dejó Cohen, que si el alma existe, la de Rosario anda viajando sumergida en su música. Escucho por ahí que llegó a ver Diario del dinero , su último libro, que en breve publicará Mansalva. Escucho también que en una charla con el editor Francisco Garamona, consciente de lo breve del hilo que aún la conectaba a la vida, le dijo: "Voy a conocer el último misterio". Cómo no amarla.

