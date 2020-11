Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 00:38

"Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión para la adquisición, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo".

Con esas palabras, anteayer, el presidente Alberto Fernández mostró su solidaridad con el resto de sus compatriotas. Se refería al prototipo de vacuna Sputnik V, que Rusia prueba en humanos y promete producir desde el mes próximo.

La euforia presidencial -similar a la que tenía cuando, el 20 de agosto, anunció la producción de la vacuna de AstraZeneca- llevó a Fernández a pasar por alto el detalle de que el experimento ruso todavía no cumplió la fase tres. Y, luego, la aprobación por parte de los entes reguladores de medicamentos de los países que decidan hacer negocios con Vladimir Putin. En la Argentina, la Anmat.

De allí que el Presidente no es que no quiso "tomar ventaja". Ponerse la vacuna rusa hubiese sido convertirse en protagonista de un experimento, tarea para la que no fue elegido. ¿Hay funcionarios argentinos que sí aprovecharon el regalo de Putin?

Una letra de Los Twist ya lo había dicho allá por los años ochenta: "El primero te lo regalan/el segundo te lo venden".

