Vacunas para la frustración y el fracaso

6 de febrero de 2021 • 00:13

En menos de un año las esperanzas se desvanecieron. La realidad cruel (o la previsible sucesión de los hechos) se ocupó de ponerlas en el lugar de las ilusiones irrealizadas o de las utopías postergadas. El mundo bueno y solidario que la pandemia sin pasado nos traería sigue haciéndose esperar. Como el hombre nuevo, el mesías o el apocalipsis de algunas creencias. No hubo milagro. No todavía. La batalla por las vacunas y la acaparación de dosis, como pertrechos, en manos de algunos pocos países no es más indigna ni menos previsible que las causas de otras contiendas bélicas de cualquier época. Apenas vuelve a poner en evidencia la ineficacia de los organismos internacionales para evitar las guerras. O para no impedirlas. Tanto como la insustancialidad responsable de muchas promesas políticas. Las buenas intenciones o las expresiones de deseos no alcanzan a cambiar el mundo. Para evitar frustraciones, mejor estar atentos. "Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones". Lo escribió Borges. Y se publicó en LA NACION. Hace 67 años.

