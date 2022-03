Verdad, Milagro Sala, para el Oscar

Verdad

Pasó un nuevo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y me pregunto: ¿no merecen también respeto todos aquellos que murieron en manos de terroristas? El capitán Viola y su hija, Paula Lambruschini, las víctimas por la bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, del Hércules abatido en Tucumán, además de empresarios, gremialistas asesinados, etc. etc. ¿Por qué no se cuenta la verdad, cuando he visto en televisión al señor Labraña explicar por qué pusieron la cifra de desaparecidos? Así se haría justicia también a tanta gente inocente.

Parque de la Memoria

En 2016 se publicó una carta de mi autoría, titulada “Placas de homenaje”, en la que describí ejemplos concretos de homenajeados en el Parque de la Memoria que no fueron desaparecidos porque murieron participando en atentados y combatiendo. Conozco muy bien el Parque y me encargué de ubicar a muchos terroristas que no son desaparecidos, pero que fueron incluidos para aumentar el número de placas… al igual que los muertos por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conducida por López Rega. En síntesis, recurro al periodismo para poner en evidencia la estafa histórica del Parque de la Memoria, de lo contrario jamás se sabrá la verdad.

Milagro Sala

Uno de los motivos por los cuales Milagro Sala recibió el Premio Rodolfo Walsh es porque con su lucha reivindica “la cultura, los principios y los valores de los pueblos indígenas”. Creo que ninguna persona de bien desea ser identificada con una líder que está condenada a prisión por asociación ilícita, sea o no descendiente de los pueblos originarios. Además la elección de Milagro Sala como merecedora del premio habla también de quien la eligió, y sin dudas no lo hace bien de la funcionaria bonaerense Florencia Saintout.

Para el Oscar

Desde que asumió el actual gobierno estamos asistiendo a una obra maestra de la ficción. La representación se sucede día tras día, y la actuación se aplica a cada uno de los acontecimientos de manera magistral. Han logrado que parte de la sociedad se encuentre habitando en un país irreal y viviendo como real la fantasía que reciben. Propongo que se postule a los Premios Oscar, en sus respectivos rubros, al equipo que asesora al Gobierno, como así también a quien desempeña el papel protagónico, a los actores de reparto, a los extras, ambientadores y a todos los que contribuyen a proyectar esta película, cuya producción no escatima gastos ni esfuerzos. Todo está montado de manera tal que los mismos personajes parecerían haber perdido el sentido de la realidad. Lo lamentable de esta actuación es que al no ser solo ficción condena al país a un abismo del que será muy difícil salir. Mientras tanto, el resto de la sociedad espera ilusionada el final de la historia, para poder afrontar la realidad y recuperar algo de lo supimos ser.

Aviones y Malvinas

Quisiera manifestar mi sorpresa por la nota que señala que en plena Guerra de Malvinas hubo sobornos para comprar aviones, de Hugo Alconada Mon. En la carta de lector del brigadier mayor Donadille, publicada el jueves pasado, se refuta con claridad lo expresado por el periodista en su artículo, y lo suscribo totalmente. Fui destinado a Israel con el grado de capitán en el año 1978, para capacitarnos y traer al país los aviones Dagger. Sin desconocer la capacidad de Alconada Mon, no puedo dejar pasar por alto este gravísimo error, de confundir la paja con el trigo. La grieta de la Argentina debe superarse desde el esfuerzo de todos por la verdad. Es bueno en un periodista de coraje investigar y firmar con puño y letra su trabajo, y de ser necesario rectificar los errores cometidos al confundir fechas y acontecimientos. Hugo debe honrar a todos los hombres de bien de mi querida Fuerza Aérea, y sería deseable que lo hiciera muy pronto, desde el principal diario donde lo publicó. Solo la nacion, una fuente periodística confiable, puede apuntar a transformar la Guerra de Malvinas por paz y unión de los argentinos a partir de los errores cometidos por toda la sociedad. La única forma de que las Malvinas regresen al cielo patrio es que sus habitantes, los kelpers, quieran cruzar a nuestro suelo porque sus intereses y anhelos serán respetados, tanto como los argentinos que deseen pisar las Malvinas. Es momento de encontrar la paz y comenzar a transitarla.

Comodoro (R.) Luis Alberto Puga

Bengalas en River

Las bengalas que cruzaron el estadio de River causaron un revuelo informático, dado que su destino era matar a los barras enemigos, tan asesinos como quienes las lanzaron. Ambos bandos, asociados al club y por consiguiente a los directivos de turno. A mediados del año 80 el entonces presidente de la AFA, hoy fallecido, le dijo a nuestra familia que se investigaría “hasta las últimas consecuencias” para saber quién había disparado un arma calibre 9 milímetros que le atravesó el pecho a nuestro sobrino Adrián Silvio Scasserra en la tribuna de Independiente, por una pelea entre barras. Hoy, de nuevo, la Justicia llega tarde para investigar el hecho. Jamás lo hará para prevenir. La policía acude con miles de agentes para cobrar su adicional de servicio. Siempre es desbordada y sus controles son ineficaces. Nunca se detuvo a un barra portando armas en esos controles. ¿Cuántos años han pasado sin que “las últimas consecuencias” hayan aparecido? ¿Cuantos Adrianes han caído desde entonces?

Si la Argentina se ofreció para ser la puerta de entrada al continente a los asesinos de inocentes en Ucrania y aún no se manifestó contra ese genocidio, ¿qué podemos esperar de la Justicia local, cómplice de los políticos y gobernantes que usan a estos mafiosos de guardaespaldas?

En la Red Facebook

24 de marzo, Día de la Memoria

“Habrá verdad y justicia cuando se cuente la historia completa y no parcial, y las víctimas del terrorismo también obtengan justicia”- Irmy Mallea

“¿No era más correcto hacer un recordatorio sincero por los unos y los otros...sin micros, sin política…?”- Alicia Britos

“Cuando la memoria es selectiva, la verdad es a medias y la justicia es solo para un bando...”- Carlos Biassini