¿Viajar al exterior es el problema?; es mejor gobernar bien; con clases, pero sin útiles

Carta de la semana

¿Viajar al exterior es el problema?

La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo, en sus primeras declaraciones, que los viajes al exterior colisionan con la generación de puestos de trabajo. Sin embargo, poco después escuchaba a empresarios pyme que no pueden tomar personal por las trabas y los impuestos que les impone el Estado, un Estado cada día más grande que administra mal. ¿Por qué echarles la culpa a los viajes al exterior? La explicación está en la ideología de la nueva ministra, que comulga con el chavismo y el castrismo. La tristeza que tenemos los argentinos es que sigamos en esta línea, que ya lleva por lo menos 20 años postergando al país y acrecentando el número de pobres, que cada día viven peor. Y encima nos quitan la libertad de poder viajar o comprarnos cosas en pesos, en dólares, o en la moneda que se nos dé la gana. Queremos viajar cuando y adonde queramos. Y si no preguntémosle a Batakis, que tiene a su hijo de viaje de estudios en Inglaterra. Y al que ahora todos criticamos por la incoherencia de su madre. Cada día estamos más hartos. Son situaciones que nos marean para que no pensemos en lo que verdaderamente importa: que no hay insumos para seguir produciendo, que los precios suben cada día por la incertidumbre, que quieren seguir con las trabas al campo y aumentando los impuestos para pagarles a los que no trabajan, que son cada día más. Y los ministros viajan al Caribe y adonde les da la gana.

Basta, queremos ser libres. Libres.

Mariana Caballero

DNI 13.214.240

Es mejor gobernar bien

¿Y si en vez de tantos actos y arengas, insultos e intrigas, se dedicasen a gobernar correctamente? Saldríamos todos favorecidos. Ellos, porque conseguirían los votos ,y la república, porque se sanearía.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

Con clases, pero sin útiles

Son las 3.22 am. La situación no me deja dormir, señor Presidente. Soy empresario pyme, importador de artículos escolares y de oficina, como varios de cientos de colegas. Somos un rubro bastante pequeño comparado con tantos otros. Hace casi 10 años que logré armar mi propio emprendimiento y desde hace más de 30 que estoy en este rubro. Lamentablemente, nos guste o no, la mayoría de los útiles escolares y de oficina son importados. El Gobierno va a China y encarga la construcción de represas y centrales nucleares; nosotros compramos productos terminados, tal como lo hace el resto del mundo. ¿Recuerda que venimos de dos años de pandemia, con las escuelas cerradas y la gente trabajando remotamente desde su casa? Fueron tiempos difíciles, nuestras ventas se desmoronaron, solo se vendían productos de escritura, artística y algunas pizarras para quienes debían dar clases por Zoom. Varias pequeñas empresas han cerrado y no volvieron a abrir. Soy de esos empresarios que no tienen cuenta en el exterior, todo lo que tengo lo he invertido en mercadería. Por suerte este último año han podido comenzar el ciclo lectivo y las ventas se han recuperado, por dicha razón nuestros stocks se han debilitado y debemos recomprar a fin de poder abastecer la próxima temporada. El Gobierno nos ha cambiado las reglas, nos limita los cupos de importación y nos obliga a abonar las importaciones 300 días después de pagarles la seña a nuestros proveedores para que comiencen a producir (y 180 días desde que ingresamos la mercadería a territorio argentino). Sin banco alguno que nos abra carta de crédito, todo esto es una verdadera utopía, no existe empresa del exterior que nos quiera y pueda financiar.

De acuerdo con los tiempos requeridos, deberíamos señar las órdenes durante el mes de julio, de lo contrario no alcanzaremos a abastecer el mercado en tiempo y forma.

Señor Presidente, solicito tenga a bien replantearse dicha situación; de lo contrario millones de nuestros niños comenzarán las clases sin marcadores, tijeras, sacapuntas, canoplas, mochilas y tantos otros útiles escolares. Desde ya, muchas gracias por su tiempo.

Jacques. I. Alster R.

DNI 15.052.354

Salario básico universal

El kirchnerismo, continuando con la tradición peronista, con el claro objetivo de obtener adhesiones, y sin importarle continuar dilapidando lo poco que le está quedando al Estado producto de los aportes de los contribuyentes, propone ahora con el salario básico universal sacar dinero a los que producen para dárselo a los que no lo hacen y así obtener votos para ese espacio. Es decir, sacar a unos que trabajan y crean riqueza para dárselo a otros que no lo realizan. Así, son solidarios con el dinero ajeno. Si realmente sienten que deben ser solidarios, propongo que quienes impulsan este llamado acto solidario lo materialicen con el aporte de sus propias dietas y de todas las dietas del espacio que lo integra, comenzando por Cristina, que contribuya con una de sus dos abultadas jubilaciones. Si fuera así demostrarían nobleza en sus actos y no oportunismo y demagogia como ahora.

La solidaridad no puede ni debe ser obligatoria.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Confianza

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti declaró: “La crisis más grande de la Argentina es de confianza”. Según una encuesta de fines del año pasado, el 83% de los consultados no confía en el Poder Judicial, cuya cabeza es la Corte Suprema, que integra y presidió el juez Lorenzetti.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

La lapicera

Ni Alberto ni Cristina ni el pueblo tienen “la lapicera”. La única lapicera que Juan Domingo Perón donó fue a Carlos Alberto “Lole” Reutemann en enero de 1974. Seis meses después Perón murió. Y cuando el corredor asumió su primera gobernación en Santa Fe, firmó el acta con aquella lapicera. Antes de desembarcar el Lole en la política hizo una consulta previa con Arturo Frondizi porque se sentía más atraído por las ideas desarrollistas que por el peronismo. Tentado por Eduardo Duhalde en 2002, el Lole vio algo que “no le gustó” y declinó la candidatura, tal vez, porque era una postulación “condicionada” (como ahora la de Alberto con Cristina) y porque no se podía “improvisar”, unción que después recayó en Néstor Kirchner. Luego el Lole, en su condición de productor agropecuario y por sus propias convicciones, se distanció del kirchnerismo, sobre todo al momento de la votación de la resolución 125, en la histórica noche de 2008. Si bien Perón dijo que “mi único heredero es el pueblo” ello no significa que la lapicera la tenga el pueblo, sino que del pueblo (no entendido como categoría política) va a surgir aquel ciudadano que se merezca cabalmente ser el portador del elemento estilográfico. Este deberá ser alguien responsable –no un improvisado– y con firmes convicciones como el Lole, que sintetice lo mejor de las ideas desarrollistas y peronistas acorde al siglo XXI y no un socialismo del siglo XXI foráneo, en procura de la justicia para los ciudadanos, la paz de las naciones y la libertad de los pueblos, única forma de encarar un movimiento que sea verdaderamente universal en la era de la globalización. Mientras tanto seguiremos entretenidos con la polémica de la lapicera y quién tiene la tinta, donde una manga de irresponsables e improvisados con convicciones erróneas, casi del primero al último, anteponen sus ambiciones personales o electorales o judiciales a los intereses nacionales o el bien común. Dios, la patria y la lapicera del Lole (que según tengo entendido está bien guardada) esperan…

Javier R. Casaubon

jrcasu@hotmail.com

Tres frases

A Alberto –omito el título de presidente, porque no ejerce ese rol– me gustaría recordarle la frase de Churchill en la Segunda Guerra Mundial: " Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegiste el deshonor y ahora tendréis la guerra”. A nuestra vicepresidenta, recordarle la frase de lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Y para terminar, una frase más popular, a la flamante ministra de Economía, en virtud de su voracidad por seguir castigando al campo: “No mates a la gallina de los huevos de oro”.

Juan J Kahn

jotakahn@yahoo.com.ar

Guerra y running

Soy un corredor amateur de 54 años y muy fanático de las tecnologías que nos ayudan en ese deporte. Como todo el mundo sabe, existen relojes y aplicaciones que permiten tomar el tiempo de carrera, calculan las calorías quemadas, miden el ritmo cardíaco y nos brindan muchísima información. Uno termina de correr y puede visualizar el trayecto recorrido. Estos sistemas son de una gran precisión y los trazados se ven reflejados en los mapas con gran detalle, incluso, si cruzamos la calle. Hace un par de días advertí que la traza del recorrido estaba desfasada, es decir, si bien yo había corrido por la calle Larralde, la aplicación me indicaba que había ido corriendo por la calle paralela, o bien atravesando la manzana. Estaba a punto de efectuar un reclamo al servicio técnico de la marca de mi reloj deportivo, muy conocida, pero advertí que tenía configurado el GPS del reloj para el sistema norteamericano (GPS) y para el sistema ruso de satélites de posicionamiento (Glonass). Entiendo que las autoridades rusas pueden haber aplicado la “disponibilidad selectiva”, es decir, una degradación intencionada de la señal GPS con el fin de evitar la excesiva precisión, probablemente para evitar usos no deseados en el marco del contexto bélico con Ucrania. Corregí mi reloj pasando al sistema GPS+Galileo, es decir, la red de satélites de la Comunidad Europea, y el error no volvió a verificarse.

Increíblemente, la guerra parece haberse metido con el running.

Carlos Massolo

DNI 18.361.747