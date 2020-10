Viento en popa hacia la irrelevancia

Fuente: LA NACION - Crédito: Sebastián Dufour

Pasado mañana, en Ginebra, Federico Villegas, embajador argentino ante los organismos globales, deberá votar sobre el informe que hizo la Misión Internacional Independiente de la ONU acerca de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Lo hará a favor del reporte, un trabajo que condujo la portuguesa Marta Valiñas y que le propone a Maduro exigirles cuentas a los responsables de crímenes de lesa humanidad que se cometen allí desde 2014. En la Cancillería esperan que ese pronunciamiento oficial termine de saldar la ambigüedad en que volvió a caer el Gobierno el miércoles en Washington, con la opinión del embajador Carlos Raimundi en la Organización de los Estados Americanos (OEA). "Hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones de los derechos humanos en determinados países", planteó Raimundi, y puso incómodo a Alberto Fernández, a quien le tuvo que aclarar después sus palabras en una conversación telefónica.

La polisemia del discurso argentino desconcierta a veces incluso a funcionarios propios. "No estamos acostumbrados a que se desmienta a la tarde lo que se dijo a la mañana. Yo no sé de qué hablar", se sinceró después ante un empresario un embajador europeo. En general, las cancillerías del mundo no resuelven este tipo de divergencias con desmentidas o aclaraciones telefónicas, sino directamente con el despido del embajador díscolo. Pero el Frente de Todos tiene reglas que el universo no entiende. Y su lógica diplomática suele centrarse más en la cohesión interna de la coalición gobernante que en la política exterior. Ya pasó con la estrategia para postergar las elecciones en el BID, donde la Argentina no solo quedó expuesta, sino también alejada de la posición de países como Brasil o Colombia, que, luego de haber apoyado al candidato ganador, Mauricio Claver-Carone, aspiran a ubicar directivos propios en el organismo. Es, por lo pronto, lo que se propuso el Palacio de Itamaraty al retirar la candidatura del economista Rodrigo Xavier.

Es cierto que el Covid ha sido devastador y nadie en la región está exento de crisis ni de internas. Ni siquiera Brasil, levemente aliviado con la recuperación de Bolsonaro en las encuestas y una proyección de caída del PBI para este año menos abrupta que la de otros países latinoamericanos. Pero el líder brasileño quedó entrampado en un dilema: seguir con el subsidio para sectores vulnerables que le devolvió la popularidad o, por el contrario, cumplir con la meta fiscal que se propuso Paulo Guedes, su ministro de Hacienda, e intentar volver a crecer. Es un tema sensible: haber bajado esta semana el subsidio de 600 a 300 reales ya impactó negativamente en los sondeos. Para continuar el programa sin vulnerar el techo de gasto, regla oficial que limita el aumento anual de los presupuestos públicos a la inflación del año anterior, necesita crear alternativas de financiación. Pretende llamarlo Renta Ciudadana. Su propuesta de esta semana -pagarlo con recursos que el Estado destina a compromisos de pago de la hacienda pública (precatorios) y parte del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb)- desplomó las acciones de la Bolsa de San Pablo. ¿Deberá entonces subir impuestos? Hay una imagen de la semana pasada que se hizo viral: delante de cámaras y micrófonos, Guedes intenta explicar algunas de estas opciones mientras Eduardo Ramos, ministro jefe de la Secretaría de Gobierno, y Ricardo Barros, líder oficialista en la Cámara de Diputados, lo sacan literalmente a los empujones de la conferencia. "¡Ahora hay articulación política!", alcanza a excusarse el ministro señalando a Barros y a Ramos, que lo siguen tironeando para que deje de hablar.

Los tironeos argentinos son de otra naturaleza. Lejos de afectar decisiones económicas concretas, episodios como el de Raimundi se circunscriben más bien al rumbo geopolítico. Pero son tomados en el establishment como contradicciones integrales que terminan incidiendo en la inversión. ¿Con cuánta energía defenderá la propiedad privada un país que avala a Maduro?, se preguntan en las empresas, muchas de las cuales han empezado a revisar portafolios según las variaciones de demanda que dejó el Covid. Los analistas vislumbran dificultades en América Latina al menos hasta 2025: pasará a ser una región atractiva solo en sectores específicos, como la minería o el agro, aunque incluya países capaces de llamar la atención en sí mismos por características peculiares. Brasil, por el tamaño de su mercado; México, por su cercanía con Estados Unidos, y Colombia, Chile, Perú y Panamá, por los tratados de libre comercio que han firmado con la Casa Blanca. ¿Qué motivos tenían entonces las fabricantes de pintura norteamericanas Axalta y PPG, proveedoras de la industria automotriz, para quedarse en la Argentina si la proyección de fabricación para este año no excede los 300.000 vehículos? Ambas acaban de mudarse a Brasil.

Los empresarios empiezan además a advertir que las consecuencias de la pandemia serán aquí bastante más negativas de lo que se pensaba. Alberto Fernández lo sabe, y así se lo dio a entender a algunos de ellos el lunes en una comida de tres horas en Olivos. Estaban Miguel Acevedo, Javier Madanes Quintanilla, Roberto Urquía, Miguel Ángel Martínez y Luis Betnaza. Acompañado por Eduardo de Pedro y Gustavo Beliz, el Presidente los exhortó a un acompañamiento del Gobierno o, al menos, a debates de buena fe. "Fue en muy buenos términos. Le planteamos todas las preocupaciones", dijo Madanes Quintanilla. Son, con todo, encuentros que se definen también por las ausencias. No fue Marcos Bulgheroni, que se excusó por tener que hacer cuarentena después de un viaje; tampoco fueron Paolo Rocca y Luis Pagani, ambos integrantes de la Asociación Empresaria Argentina, entidad a la que Máximo Kirchner cuestionó hace dos meses aprovechando un Zoom que los directivos habían tenido con la CGT.

El Gobierno no logra disipar la desconfianza. Muchas multinacionales, por ejemplo, no entienden la razón de tantas decisiones transitorias. "Estas son medidas defensivas", dijo el ministro Martín Guzmán sobre los anuncios de anteayer. "Una automotriz define inversiones con un horizonte de diez años -se quejaron en una cámara-. Cuando decimos que necesitamos saber cuál es el plan estamos hablando de eso, no de contarle después las costillas al Gobierno si no lo cumple".

Son dudas que conviven con las objeciones al posicionamiento regional. También de parte de los empresarios. No tanto por ideología como por las oportunidades de rentabilidad: ninguna filial se frena ante el pensamiento de Xi Jinping. En la era pos-Covid, el desafío de la Argentina consiste entonces en volverse atractiva para la inversión. La ambivalencia respecto de Venezuela, una nación que ni siquiera reporta negocios como en tiempos de Néstor Kirchner, inquieta en el establishment más bien como síntoma o advertencia: que no sea el inicio del camino hacia la irrelevancia.

