El espectáculo patético de un sujeto desquiciado que rompe todo en el aeropuerto de Miami porque le pidieron que se pusiera el barbijo me hizo pensar de nuevo en esa otra peste que nos aqueja, la violencia. Hace rato que en la Argentina una pavada (una maniobra incorrecta en el tránsito, el pedido de no fumar en un lugar vedado) han terminado muy mal; quiero decir, hemos tenido muertos por esto. Ahí es donde pensamos que “en nuestro país estamos un poco crispados”. Pero parece que no. Parece que la crispación es generalizada. Si es crispación, claro.

¿Lo es? No lo podemos saber. Solo podemos estar seguros de una cosa. Por crispación social o por cualquier otro motivo, eso es violencia. En lugar de pedir disculpas, ofrecer una excusa sincera (“Perdón, tuve un mal día, se me pasó.”) y ponerse el barbijo, el individuo rompe todo y se va a las manos. Se llama violencia. Se suponía que habíamos superado esa etapa de la civilización hace unos cuantos siglos. Pero ahora uno simplemente siente miedo de pedirle al que fuma que no fume y al que no usa barbijo que use el dichoso barbijo. Lo interesante es que esa es toda la razón de ser de la violencia: amedrentar, amordazar. Algo estamos haciendo mal, porque la violencia sigue sumando votos.