Wikipedia: aporte denegado

Recibí un mail personalizado de Jimmy Wales, fundador de Wikipedia. Digo personalizado porque el encabezado está a mi nombre y porque recuerda un hecho puntual: que hace cinco años doné $200 para contribuir a sostener esa enciclopedia colaborativa y mundial que administra una fundación sin fines de lucro.

“La donación que aportaste en 2017 -dice su texto- permitió que Wikipedia siguiera cosechando éxitos y creciendo, y por eso quiero expresarte mi sincera gratitud.” Luego se confiesa: “tengo que ser honesto: el 98% de nuestros lectores miran hacia otro lado cuando solicitamos una donación”.

Me encarece, pues, que renueve mi aporte de $200. Es el preciso momento en que pienso que no es Mister Wikipedia quien me escribe sino una máquina bastante torpe e ignorante de ciertas particularidades argentinas. Aquellos $200 equivalían a 11 dólares; ahora representan menos de un dólar. Para empardar aquella donación debería enviarles unos $2300.

Sr. Wales, le respondí: Lo haría con gusto si no fuera que la versión local de Wikipedia está copada por un grupo de editores intensos que trastocan las biografías de los políticos argentinos con sesgo groseramente kirchnerista, y ustedes no lo impiden.